Samedi 17 décembre, c’est le retour du jogging et semi de Noël à Rhisnes. La plus longue distance de 21 kilomètres est prévue à 10h45. Quinze minutes plus tard, place aux 10 kilomètres, avant les concurrents du 5, dont le départ sera donné à 11h15.

www.otopservices.be

Corrid’Arbre

Les amateurs de trail retrouvent leur corrida-trail samedi dans le village d’ Arbre. C’est la deuxième édition de l’événement qui consiste à parcourir une, deux ou trois boucles de quatre kilomètres. Les deux petites distances s’élancent à 18h15. La plus longue est prévue à 19h45.

www.goaltiming.be

Corrida du Fondeur

Troisième manche de la "Tournée des Corridas" samedi à l’occasion de la corrida du Fondeur de Tellin avec un départ à 19h30 pour 5 ou 10 km.

www.ultratiming.be

Trail des Vues Dinantaises

Après un beau succès l’an dernier, et des passages féeriques dont se souviennent encore les participants, le trail des Vues Dinantaises a lieu ce samedi soir à Dinant. Le départ est prévu à 19h pour les deux distances de 10 et 18 km.

www.ultratiming.be

La course nature de Noël reportée

La course nature de Noël, prévue initialement vendredi soir, est reportée au 19 mai 2023. Elle risque sans doute de ne plus porter le même nom mais devrait toujours se dérouler à Saint-Gérard.