Julien Deneyer: le SMAC, l’Ironman et l’Enduroman

Connu pour ses défis hors normes, auxquels il habitue les amateurs de performances sportives, Julien Deneyer n’est pourtant pas un surhomme. Cet ophtalmologue de Wépion, qui vient d’ailleurs de créer sa propre clinique à proximité de son domicile, est avant tout un passionné. Il débute la course à pied au Sambre et Meuse Athlétique Club, alors qu’il n’a que onze ans. " Je reste au SMAC une quinzaine d’années, jusqu’à ma fracture de la malléole. Pour un spécialiste du 110 mètres haies, c’est la cata. Ecarté durant 8 mois, je fais ma rééducation en natation et en vélo. Je me rends compte que j’ai un bon niveau et je me lance sur mon premier triathlon, l’XL de Gérardmer ", raconte Julien.