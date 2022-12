Floreffe: un point précieux mais presque insuffisant

Cette bonne prestation a aussi le mérite de venir enrager une série de cinq sorties infructueuses. "Mon grand regret, c’est d’avoir perdu 0-3 contre Baudour. Là, on était complètement passé à côté de notre sujet. Or, avec trois points en plus, on bénéficierait d’un avantage appréciable sur nos trois rivaux, à mi-parcours. On est très inconstants. Ceci dit, on savait que ce serait compliqué et cela se vérifie. Il faudra absolument faire le plein contre les trois derniers et tenter de grappiller à gauche et à droite. La reprise, début janvier contre Leefdaal, sera déjà un match couperet", insiste "Nico", qui devra terminer la campagne sans l’un de ses éléments d’expérience. "Arnaud Heine avait mal à l’épaule depuis notre match face à Walhain, début octobre. Il devra finalement être opéré et est donc out jusqu’en fin de saison. Et ce samedi, c’est Maxime Art qui ne savait plus sauter, pour cause de douleurs au genou. Ce sont deux de nos rares joueurs ayant déjà côtoyé le niveau national. Heureusement, je vais récupérer Jason Denon, qui a fini son instruction à l’armée et reprendra avec nous fin janvier."