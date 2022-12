Des Namuroises revanchardes face aux Suissesses de Fribourg ce jeudi soir (20h30)

"La défaite là-bas a été très frustrante, concède l’assistant-coach Lionel Dorange. Nous avions commis trop de bêtes erreurs défensives et de pertes de balle, et notre collectif n’était pas encore bien rodé. La première action du match l’illustre, les filles avaient l’air perdues. Le premier tour est passé assez vite et nous étions en pleine période d’adaptation."

Sept victoires d’affilée

De l’eau a coulé sous les ponts depuis et Namur a parfaitement redressé la barre, restant sur sept victoires d’affilée toutes compétitions confondues. "On se trouve de mieux en mieux sur le terrain et ça se transpose directement dans les résultats, on aborde donc la rencontre dans une autre dynamique qu’à l’aller. De plus, nous connaissons mieux nos adversaires, explique le T2. Pour l’emporter, nous devrons corriger les petites erreurs défensives et gommer définitivement nos périodes de creux. Nous sommes sur la bonne voie depuis le match à Fribourg. Nous devrons nous appuyer sur nos points forts, respecter les consignes et exploiter notre force collective."

Le retour de Range

Les Namuroises devront aussi museler Courtney Range. leur ancienne coéquipière devrait être de retour de blessure cette semaine. L’Américaine a franchi un palier depuis son départ de Namur et tourne à 22 points et près de 10 rebonds de moyenne cette saison en Eurocup.

Si Abigail Asoro devrait être présente bien qu’encore un peu diminuée, une chose est sûre côté namurois: "nous avons faim et nous voulons prouver que nous ne sommes pas là par hasard". La rencontre s’annonce bouillante.