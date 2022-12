Oui et je pense qu’on a un peu gâché la fête du club rochefortois, qui aurait pu s’offrir une demi-finale entre ses deux équipes messieurs, vu le tirage. Cette qualification me fait évidemment très plaisir. On a, en fait, très bien commencé chaque set. Et, avec nos deux points d’avance, on se retrouvait vite à 4 ou 5-1, ce qui était intéressant pour nous. Cela leur mettait aussi un peu plus de pression sur les épaules. Je suis super-fier des gars, d’autant qu’on n’était que sept, avec un libero, et donc sans réserviste. C’est un jeune, qui n’est normalement pas titulaire, qui a évolué au 4 et y a signé un super match. Si on n’avait pas craqué à la fin du troisième set, on aurait même pu l’emporter 3-0.

Tu t’attendais à une telle qualification ?

J’étais convaincu qu’il y avait un coup à jouer. J’avais vu cette équipe en championnat, contre Perwez, je pense. Et j’étais persuadé que, si on était à notre meilleur niveau, il y avait quelque chose à faire. Cela s’est confirmé.

Le tableau vous offre de belles perspectives pour le quart de finale.

Sur le papier, on devrait aller affronter la P1 de Jemeppe, début janvier. C’est jouable, mais en championnat, on n’avait gagné que 3-2. Ce n’est pas une équipe facile à jouer. Je n’ai donc pas envie qu’on se projette trop loin…

C’est une saison « historique » pour le club, qui n’avait jamais aligné de formation messieurs en P1. Et vous y faites plus que bonne figure, non ?

À la fin du premier tour, on est en effet troisième, ex aequo avec Doische et Ohey, à deux points du deuxième strapontin. Je pense qu’Anhée va se détacher, à la première. L’objectif était de vivre une saison tranquille et c’est le cas. Mais bon, on n’est pas loin non plus de la sixième place.

Pas trop de soucis au niveau de l’effectif ?

Si, on a dû un peu bricoler. On a connu deux arrêts, en début de saison. Puis, notre passeur Nicolas Pieroux s’est blessé, après trois matchs. Et un autre a mis le volley entre parenthèses pour ses études. C’est Martin Dubois, qui a connu la Ligue B et devait être notre libero attitré, qui dépanne à la passe. On savait qu’on disposerait d’une belle force de frappe, notamment avec William Lambert et moi. L’inconnue, c’était la réception. Mais on gère super-bien cela. Les “vieux” assurent et les jeunes comme Wilson Bulaqui, Pierre-Lou Nihoul et Thomas Pochet ont “explosé”, cette année.

Quand es-tu revenu dans le monde du volley ?

J’ai repris en 2020-2021. Mais on a joué deux mois, avant que le Covid ne mette tout à l’arrêt. On a recommencé la saison dernière. J’étais joueur entraîneur de l’équipe, en P2. Mais j’ai peu été sur le terrain, car on était plus nombreux et ils n’avaient pas vraiment besoin de moi. On voulait surtout faire progresser les jeunes. On est montés en terminant deuxième. Cette saison, je participe par contre à tous les matchs.

Tu as endossé d’autres responsabilités dans le club ?

Je ne tiens pas de rôle officiel au sein du comité, car j’ai déjà beaucoup de boulot. Mais je me suis engagé à m’occuper de la promotion du club et à donner un coup de main à l’occasion des activités qu’il organise.

Pour la reprise du championnat, le 14 janvier, tu reviendras à Anhée. Cela ne doit pas te laisser insensible ?

J’y ai vécu plusieurs belles années, en deux périodes. Je me souviens notamment d’un doublé coupe-championnat en P1. J’y suis déjà revenu la saison dernière, en P2. Mais cela aura une saveur encore plus particulière cette fois, car je retrouverai en face des gens comme Alain Boreux, Raphaël Bador ou Maxime Hosselet. À l’aller, on avait perdu 0-3, mais cela avait été une belle bataille. C’est pour ce genre de matchs qu’on est là. Et cela me fera plaisir de les retrouver à nouveau.