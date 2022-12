TT Namur: 4 équipes font la course en tête

Le cercle salzinnois a aussi pu inscrire une équipe supplémentaire. "Huit au lieu de sept et, pour la saison prochaine, on envisage d’aligner une neuvième formation pour permettre à nos 50 membres de jouer davantage de rencontres."

Alors qu’on vient de disputer la onzième journée, l’équipe A partage la première place avec Gembloux en 1A et devrait retrouver la régionale la saison prochaine. Les équipes B et C mènent la danse respectivement en 3F et 4H. "L’équipe D, actuellement deuxième à deux petits points de Moustier en 4D, pourrait elle aussi prendre l’ascenseur au terme de la saison."

Le TT Namur, qui compte une cinquantaine de membres, continue à recruter. "Plusieurs jeunes des écoles viennent taper la balle. Ils progressent à grands pas grâce aux entraînements proposés par Romain Christiaens, notre premier joueur, qui gèrent les NC et E le mardi de 18 à 20h. Il enchaîne ensuite avec les séries D, C et B."

Chaque mercredi, les pongistes bénéficient d’un entraînement libre de 18 h jusqu’à la fermeture. "L’occasion de taper la balle avec des joueurs mieux classés. À partir de 20 heures, nous ouvrons la salle à des pongistes non affiliés chez nous. On permet ainsi à des étudiants des Facultés, qui kotent à Namur, de venir s’entraîner avec nous. Un rendez-vous toujours très convivial."

Un accueil qui ne laisse pas indifférent certains joueurs. "Ils apprécient cette initiative et surtout l’ambiance. Et certains choisissent de s’affilier chez nous, comme Romain Christiaens, qui habite à Gerpinnes, Julien Blanchard, qui jouait à Barrage, ou encore Valentin Grilli."

Les Salzinnois ouvrent aussi les portes du local aux personnes présentant un handicap. "Nous accueillons un sourd-muet, qui joue chaque semaine en championnat et un autre pongiste présentant un handicap physique. Tout le monde est le bienvenu au sein de notre famille."