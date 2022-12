Qui sont les meilleurs buteurs de la P2 namuroise ?

Derrière, c’est désormais un trio qui occupe la 4e position puisque, grâce à son triplé contre Tamines B, Basile Adam (Ligny) en est à 11 buts depuis le début du championnat. Tout comme Louis Laurent (Bossière-Gembloux) et Amory Reins (Rhisnes). Le Wépionnais Jean-Baptiste Marion clôture le top 5 avec ses 10 goals.

On note deux doublés ce week-end en série A, celui de Théodore Rihoux avec Rhisnes et celui de Kevin Lultz avec Bossière. Ce dernier, qui avait lancé son compteur par un triplé, réussit là son premier doublé et passe à 7 buts avec les Gembloutois. Pour Théodore, il s’agit aussi du premier doublé de la saison, celui qui le fait passer de 3 à 5 réalisations personnelles en championnat.

En P2B, Jérémy Wauthy (Rochefort B) n’a sans doute pas fini sa folle remontée au classement des buteurs, mais il vient de rattraper la tête du tableau, en inscrivant – déjà – son troisième triplé de la saison. Le Rochefortois totalise après 16 journées 21 buts à son actif. Et comme Cédric Magis (Pondrôme) a, lui, marqué une fois dimanche, le leadership de la série se partage maintenant entre ces deux hommes, tous deux à 21 goals.

Ce duo est d’abord suivi par Damien Baudaux, le capitaine de Pesche auteur de 16 buts avec les Poires, puis par un autre Rochefortois: Patrick Collin, meilleur buteur de la saison dernière en P3C avec 38 roses, en est à 15 à mi-championnat un échelon plus haut.

Jérémy Wauthy n’aura pas été le seul à faire trembler les filets à trois reprises en 90 minutes ce week-end en série B. Alexandre Delcourt (Bioul) l’a précédé samedi soir face à Molignée. De leur côté, Virgil Dubois (Anhée), Valentin Huet (Assesse) et Enrique Waldrant (Gedinne) y sont allés de leur doublé dimanche après-midi.

Voici les meilleurs buteurs de P2 après la seizième journée de championnat:

P2A

16 buts

Gilsoul (Rhisnes)

15 buts

De Groote (Sauvenière)

13 buts

Herbiniat (FCO Namur)

11 buts

Laurent (Bossière-Gembloux), B. Adam (Ligny), Reins (Rhisnes)

10 buts

Marion (Wépion)

9 buts

Guede (Bossière-Gembloux), Leruth (Ligny)

8 buts

Poskin (Éghezée), Hannecart (Naninne)

7 buts

Gillard (Aische B), Lultz (Bossière-Gembloux), Deheneffe (Malonne), Doupagne (Petit-Waret), Harrad (Wépion)

6 buts

Gourmet (Aische B), Baugniet (Naninne), Duchêne (Petit-Waret), Dehaye (Rhisnes), Huygen-Thomas (Wépion)

5 buts

Rossini (FCO Namur), Lajili (Jambes), Paris (Ligny), Leocata (Lustin), T. Rihoux (Rhisnes), S. Guenegand (Wépion)

4 buts

Bernard (Bossière-Gembloux), El Kouchaii (FCO Namur), Camara, Fall et Salihu (Jambes), Charpentier (Ligny), Notte (Lustin), Craps et Gondry (Malonne), Joine (Rhisnes), Guillaume (Sauvenière)

3 buts

Ferrante (Aische B), Sabbe et Tallier (Bossière-Gembloux), Van Achter (Éghezée), Beguin, Genard et Longin (Grand-Leez B), Belic, Caplier et Sebaihi (JS Tamines B), Hennau et Mascaux (Ligny), Bottaro (Malonne), Baume et Vermeren (Naninne), Delitte (Petit-Waret), Miler (Wépion)

2 buts

Quandt (Bossière-Gembloux), Gys, Moureaux, Perez Avial, Thierens et Willaert (Éghezée), J. Corvo et Ibrahimi (FCO Namur), Barry, Delooz et Depireux (Grand-Leez B), Sainthuile (Jambes), Mirabella (JS Tamines B), Diz Villanueva et Tonneau (Lustin), Dupuis, Hennaux et Jonet (Malonne), Mary, Pinchart et Rigaux (Naninne), A. & R. Blavier et Pirard (Petit-Waret), Bodart, Demeuse, Folens, Herbay, Militello et Van Vlemmeren (Profondeville), G. Allard, Ancion et Tallier (Rhisnes), Bower, François et Henrion (Sauvenière)

P2B

21 buts

Magis (Pondrôme), Wauthy (Rochefort B)

16 buts

Baudaux (Pesche)

15 buts

Collin (Rochefort B)

14 buts

Patrick Nama (Anhée)

12 buts

Pisvin (Gedinne)

11 buts

Quevrin (Gesves)

10 buts

Bridoux (Schaltin)

9 buts

Hassani (Gedinne), Koné (Havelange), Fadeux (Pondrôme)

8 buts

Huet (Assesse), A. Delcourt (Bioul), Ar. Bodart (Onhaye B), Servais (Surice)

7 buts

Descarpentries et Helson (Bioul), Zamperetti (Petigny-Frasnes), Collinet (Surice), Deghorain (Tarcienne)

6 buts

V. Dubois (Anhée), Brouir et Labar (Assesse), Poupaert (Petigny-Frasnes), Nkoue (Tarcienne)

5 buts

A. Dubucq et Martin (Anhée), Giglio et Maistriaux (Petigny-Frasnes), Marchal (Pondrôme), Piérard (Rochefort B),

4 buts

Becheker (Flavion-Morialmé B), Catoul et A. Sohy (Gedinne), Demarcin (Gesves), Steeno (Onhaye B), Gigot (Pesche), Antoine, F. Baudoin et Rochette (Pondrôme), Mahin (Rochefort B), Sacré (Surice), Alessandro (Tarcienne)

3 buts

Beguin et De Maglie (Anhée), Hermant (Assesse), Dunesme, Jadoul et Lincé (Bioul), Gilsoul, G. Hardy, Latini, Leroy et Ruyssen (Flavion-Morialmé B), T. Collard et Waldrant (Gedinne), Nguea Edimo (Gesves), Coene et Van Crombruggen (Havelange), Durieux (Pesche), Ezzeroual, Gjorgjijevski et Wanschoor (Petigny-Frasnes), Duriau et Hassani (Pondrôme), Guilleaume et Mullens (Schaltin), Dumont (Surice)

2 buts

Y. Dubucq, Frérotte, Hosselet et Joaris (Anhée), Blasutto, Motte et Servais (Assesse), Antonio Cristovao et Mouton (Flavion-Morialmé B), M. Sohy (Gedinne), Bastin, Julien, Nicolas et Suray (Gesves), Br. Lizin (Havelange), Nzadi et Tamakloe (Molignée), Betsem, Au. Bodart, Bouterbiat, Plaquette et Tasiaux (Onhaye B), M. Brilot, Kamba et Servais (Rochefort B), Otte (Schaltin), Hainaut, Lecoyer et Magotteaux (Surice), Kisita (Tarcienne)