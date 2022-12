Mathis Fastrez: « On n’aura pas le choix contre le Pays Vert »

Le revers, entériné dans les arrêts de jeu, ramène son équipe à cinq longueurs des Montois, mais n’a rien de dramatique. "Tout reste très serré dans le haut du classement. On est passé en troisième position, avec deux poursuivants à deux points. Il ne faut donc pas enchaîner les défaites. Et on n’aura pas le choix samedi, contre le Pays Vert", enchaîne Mathis, qui se tiendra prêt pour cette dernière sortie de l’année. "Gaëtan à l’habitude de vite se rétablir. Et puis, en fonction de la suspension de Max Lizen (NDLR: trois cartes jaunes), on pourrait repasser dans un système à trois défenseurs centraux. On verra…"