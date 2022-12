Malonne assume son statut de favori

Premier ex-aequo avec le Mosa, le bilan du premier tour de Malonne est satisfaisant. "Nous avons un statut de favori auprès des autres formations et nous sommes dès lors l’équipe à battre. Nous avons toutefois répondu présent et notre premier tour est réussi au niveau comptable. Seule ombre au tableau, la défaite face au Mosa d’un point. Cette rencontre reste le match le plus frustrant du premier tour et nous savons que ce sera l’un des matchs les plus importants pour le titre. Il y a toutefois plusieurs équipes du haut de classement contre qui nous devrons rester attentifs, mais nous avons la volonté que notre second tour soit le même que le premier, car l’appétit vient en mangeant" .