Foot en salle (P1): Seilles remporte le choc face à Havelange

RUS Dinant 2 – Mettet 3

Dans cette partie, Hengen et Willot ont inscrit les buts mosans, Lengelé (2) et C. Graulus, les buts visiteurs.

Vedrin 3 – Loyers 7

Gilsoul ouvrait le score (6e). Les Loyersois accéléraient le jeu et inscrivaient 3 buts en 4 minutes, par Leblanc, Ruymbeke et Horion. Beguin réduisait l’écart à la 17e. En 2e mi-temps, Vedrin pressait avec l’arrivée de son joker Detienne. Horion creusait l’écart (2-4). Bien servi par Detienne, Rouffignon faisait 3-4 dans la foulée. Masper et Melery (2) donnaient au score son allure définitive. "Une prestation référence. L’équipe a fait un match presque parfait. Vu que notre P4 est parvenue à décrocher la victoire chez le premier, c’est un très bon week-end", souriait le CQ loyersois Pierre Denis.

Ciney 3 – Gourdinne 6

Défait par un concurrent direct, Ciney reste coincé en fond de tableau. Réaliste en zone offensive, Gourdinne peut remercier son gardien, auteur d’une belle prestation. Les buteurs cinaciens sont Coene, Miller et Gillet ; les visiteurs, A. De Roover (2), Delescaut (2), Barthélémy et Nicaise.

Seilles 7 – Havelange 3

Désormais leaders aux points perdus, les Seillois ont infligé aux Batyboys leur premier revers de la saison. Depas (3), Dago (2), Cepa Dos Santos et Gilsoul ont scoré pour Seilles ; Kleinkenberg (2) et Fiasse, pour Havelange.

Walcourt 6 – Sambrev. 7

Surpris par la technique sambrienne et son gardien haut, les visités peinaient à trouver leurs marques. Le repos était atteint sur le score de 4-6. Vanstichel (4) et Minet (2) ont inscrit les buts locaux ; Abid, Hofra (3), Montoisy (2) et Dupont, ceux des Sambriens.