EN IMAGES | Handball: Les néophytes namuroises sont enthousiastes

"C’est en effet Caroline qui est allé demander à la Fédération s’il était possible de mettre sur pied une équipe regroupant des filles affiliées à différents clubs de la province, précisait l’entraîneur. Aucun d’entre eux n’en comptait suffisamment dans ses rangs. À Namur, j’en avais par exemple quatre, la saison dernière. Jusqu’à l’âge de 16 ans, elles peuvent évoluer en équipes de jeunes mixtes. Mais se posait alors la question de la possibilité, pour elles, de pouvoir encore pratiquer le hand par la suite. La Ligue nous a permis de nous aligner, pendant trois ans, dans son championnat de D1 dames, en tant qu’équipe réserve et, donc, sans aucune incidence sur la montée. Mais le plus important, c’était évidemment de pouvoir les faire jouer. Au terme de ces trois saisons, il nous faudra choisir entre arrêter ou former un club officiel, auquel les joueuses devraient alors s’affilier."

Une école des jeunes ?

Pour leurs débuts en compétition, les Namuroises s’entraînent une fois par semaine ensemble, le jeudi, à l’institut Sainte-Marie Jambes, et participent à une seconde séance dans leur club respectif. Elles disputent leurs matchs à domicile à Profondeville, où elles viennent de signer leurs deux premières victoires, contre Flémalle (21-18) et Montegnée (17-16). Ce dimanche, les visitées se sont inclinées 12-24, après avoir été menées 4-17 au repos (les matchs durent 2x30 minutes). "On apprend et, par moments, c’est dur, ajoute le coach, qui dut suppléer, avec le président, l’absence inopinée des deux arbitres désignés. Le handball est un sport de contacts et certaines adversaires sont, disons, plus physiques, ce qui peut les déstabiliser. Mais cet apprentissage ne leur fait pas peur. Même si elles se prennent vingt goals, elles sont contentes des quelques actions bien construites qu’elles ont pu produire."

Elles en ont montré quelques-unes ce dimanche, devant leurs proches et supporters. "Je ne gère pas le noyau dans une optique élitiste. Toutes les filles qui se déplacent pour venir au match jouent, via système de roulement. Contrairement à ce qui pourrait se passer dans une équipe mixte, elles ne servent pas de bouche-trou et peuvent évoluer à la position qu’elles affectionnent, et pas uniquement sur les ailes, où l’on relègue parfois les moins forts. J’ai la chance qu’étant toutes débutantes, le niveau est plus ou moins uniforme. L’étape suivante, ce serait d’avoir une école de jeunes, pour disposer d’un vivier. D’autant que le hand n’est pas encore très implanté dans la province."

Les premières pousses sont en tout cas prometteuses.

Les filles du Handball Condroz Sambre et Meuse ©EdA

Le noyau: Balzat Célia, Warin Iliana, Deloyer Camille et Goffin Kathelyne (HCSM Assesse), Leffert Camille (HACCA Ciney), Nono Nessie, Geuten Maëva, Renardy Noa, Mattern Capucine, Meti Erisa, Mbaki Luzayisu Lys et Strepenne Ineza (HBC Floreffe), Roelandt Virginie, Ridremont Alix, Vanderus Sophie, Offrois Aurore, Cailleaux Perrine et Elise Clémence (HBC Mettet) et Hellinckx Zélie (HBC Beauraing).

