Corrida du Cœur à Profondeville : Les sangliers lustinois étaient en verve

Il fait noir, le départ est donné, et les participants sont guidés par un vélo ouvreur. Rapidement, Diego Cadelli, qui s’autoproclame "sanglier lustinois", au même titre que ses voisins, comme Victor Alexandre, Martin Basso, ou encore Adrien Dewandre, simple spectateur, prend le vélo en chasse. Il est rejoint, vers le quatrième kilomètre, par Baptiste Willocq, aligné sur le 5 kilomètres. Baptiste le devance et passe la ligne avec cinq secondes d’avance.

Diego, inscrit sur la double boucle, repart de plus belle, toujours accompagné du vélo. Maxime Toussaint et Martin Basso complètent le podium de la petite distance.

Joli top 10 pour la première athlète féminine, Apolline Ramboux, qui termine avec plus de deux minutes d’avance sur Lucie Widart, l’athlète de l’Arch, victorieuse le lendemain au Cross de l’ACCo, chez les cadettes, et Anaïs Gaudin.

+ Le classement des 5km

L’épreuve se poursuit pour Diego, qui termine logiquement en pole position devant son ami et partenaire d’entraînement, le triathlète Victor Alexandre. Martin Clobert, le Bois-de-Villersois, athlète malvoyant, s’empare de la troisième marche du podium. "Deux compétitions en une semaine, après le Maredret Night Trail, j’avoue que je ne me reconnais pas moi-même, sourit Diego. Mais il faut avouer que la Corrida de Profondeville, c’est un événement qui se déroule près de chez moi et on avait prévu de la faire avec une belle bande de sangliers lustinois. Les sensations sont top, ce qui me permet de prendre les commandes tout en gérant correctement mon effort."

Chez les filles, Kathy Provoost termine avec près de six minutes d’avance. "La Corrida du Coeur, c’est une belle organisation. Il y a des signaleurs à tous les carrefours, une ambiance musicale à plusieurs endroits et des supporters motivés. Je décide de prendre un tempo régulier sur les 10 kilomètres, en accélérant sur le dernier, entendant un souffle féminin derrière moi. Finalement, c’était un homme voulant sans doute terminer devant la première dame", s’amuse Kathy, après avoir protégé son concurrent du vent durant toute l’épreuve. Leslie Colassin et Déborah Gilles la rejoignent sur le podium.

+ Le classement des 10km