Corrida de Sombreffe: Leblicq et Lechien ont switché

Les rôles s’inversent par rapport à 2021, sur cette 10e édition de la Corrida Solidaire de Sombreffe. Jérôme Lechien, alors victorieux devant Sébastien Leblicq, doit cette année laisser filer la première place, sans trop de regret. C’est en effet l’athlète du NAC de Nivelles qui le devance, d’une grosse vingtaine de secondes. "Il fait très piquant au moment de la course. À 16 h 30, le départ est donné et nous nous retrouvons avec un petit groupe de quelques concurrents sur le premier kilomètre. Je décide ensuite de faire le trou. Jérôme est le seul qui tente de s’accrocher, mais je poursuis mon effort et me retrouve finalement en tête pour une course en solitaire sur les cinq kilomètres restants", raconte Sébastien, qui s’impose sur un nouveau parcours de 6,3 km, plus roulant et rapide que l’ancien.