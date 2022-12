LOYERS: Massy, Casamento 2, Despontin, Demars 8, Pirlot 10 (2x3), Bierman 10 (2x3), Guillaume 7 (1x3), Vanoverschelde 10, Bastin 18, Waterval 2, Badoux.

Loyers a su se remobiliser après avoir très mal démarré la rencontre ce samedi soir. Comptant près de vingt points de retard dans le second quart-temps, les Loyersois ont montré leur force de caractère pour l’emporter au finish. "On prend un 10-0 au début et rebelote dans le deuxième quart, durant lequel le marquoir a indiqué 33-13. On n’a rien lâché et on a alors entamé une remontada de dingue, raconte un Maxence Gilet très fier de ses troupes. On repasse devant à six minutes de la fin, ce n’est vraiment pas un hold-up ! Les gars ont joué avec le cœur et tout le monde a apporté sa pierre à l’édifice. Je suis plus que satisfait de la mentalité affichée, tant sur le terrain que sur le banc."

Tilff 102 – Andenne 79

15-21, 28-19, 37-17, 22-22.

ANDENNE: Chaufouraux 15 (3x3), Beaujean R. 7 (1x3), Beaujean T. 22 (5x3), Mercier 9 (1x3), Delva 12 (1x3), Otte 9, Kisenga 5.

Résultat logique au vu des circonstances pour les Andennais ce samedi à Tilff, solide deuxième du championnat. Les Liégeois passent rapidement en zone suite à la bonne entame de match des visiteurs, ce qui n’empêche pas les Namurois d’inscrire 40 points en première mi-temps malgré un manque de réussite derrière l’arc. "À la reprise, mes gars sont frustrés de ne pas voir leurs shoots rentrer et nous prenons deux techniques. Ce sera le début de la dégringolade, on s’est démobilisé et les joueurs sont sortis du match. Dans le même temps, nos adversaires ont accéléré le jeu et à sept, difficile de ne pas prendre l’e au, explique Pierre-Philippe Baeken. La défaite n’est pas catastrophique, on passe directement à autre chose et on se concentre sur le match important de la semaine prochaine."

Belleflamme 99 – Ciney 75

27-18, 25-21, 28-20, 19-16.

CINEY: Balthazar A. 2, Husson 7, Gauthier, De Jaeghere 21 (5x3), Absil 8 (2x3), Malliar 26, Balthazar M. 9.

Déplacement compliqué pour Ciney, avec sept joueurs vendredi. Tristan Gauthier et Jérôme Absil prêtent main-forte au noyau habituel, fraîchement privé de Gielen à cause de douleurs au genou. En quelques minutes, le match semble déjà tourner au vinaigre avec trois tirs extérieurs (9-0) tandis qu’Antoine Balthazar se blesse lui aussi.

"On a dû courir après le score et bien que l’on soit revenu tout près à plusieurs reprises, ils ont fini par s’envoler. On craque logiquement en seconde mi-temps, vu que je n’avais aucune rotation à l’intérieur, mais mes joueurs n’ont jamais abdiqué. On savait que Belleflamme avait une grosse force de frappe à trois points et ils ont eu une réussite incroyable aujourd’hui. Pour couronner le tout, j’ai trouvé l’arbitrage très en dessous. Cela n’explique pas la défaite mais c’est quand même dommage à ce niveau", commente Yohan Balthazar. Les Cinaciens sont désormais tournés vers le second tour, privés de sept joueurs sur les 11 de leur noyau initial. "On risque d’être à cinq la semaine prochaine. Personne ne baisse les bras mais c’est difficile de garder le moral", conclut le coach condrusien.