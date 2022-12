Cartes jaunes: Dalitte, Leemans, Herman, Colin, Daxhelet, Ansiaux, Fallon, Dasty.

Carte rouge: Delaitte (92e, 2 j).

Buts: Bachelard (0-1, 13e), Loriers (2-1, 49e), Willot (2-2, 3-2, 33e et 61e), Fallon (2-2, 3-3, 58e, 94e)

RUSD: Delaite, Leemans, Loriers (75e D. Leyssens), Taminiaux (63e Fontaine), Colot (92e Piret), Herman, Nazé, Akandja, Colin, Daxhelet, Willot

BEAURAING: Delobbe, Bachelard, L. De Becker, Ansiaux, Auspert (62e T. De Becker), Diskeuve, Mont (46e Robert, 70e Minet), Fallon, N. Dasty, Dardenne, M. Dasty.

Malgré quatre pénalties, aucune équipe ne sort victorieuse. Après une minute, Loriers pense déjà donner l’avance aux siens, mais il est signalé hors-jeu par l’assistant. Dans l’autre sens, Ansiaux amène le danger sur corner mais Colin sauve sur la ligne. Ce n’est que partie remise pour Beauraing, dès la minute suivante : Téo Bachelard, des 20 mètres, place hors de portée de Delaite. À la 33e, Dasty touche le ballon de la main dans le rectangle. C'est Willot qui égalise sur le premier d'une longue série de penalties.

Dinant, absent en première période, remonte avec de meilleures intentions et, dès la 49e, Nazé à la rentrée, et Loriers à la réception, donnent l’avance à leurs couleurs. Fallon égalise 10 minutes plus tard, à nouveau sur penalty. Le même Fallon, 3 minutes après, accroche Herman dans le rectangle et Willot redonne l’avance aux Dinantais... sur un coup de pied de réparation bien sûr. On pense le match terminé, mais l’arbitre, à la 94e, accorde un ultime penalty à Beauraing et c'est Fallon, encore lui, qui rétablit la parité. Score logique.

La jeune équipe de Beauraing continue de progresser et de montrer son potentiel.