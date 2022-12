Cartes jaunes: Dhyne, Van Vyve, Horion, Jaspard,

Buts: Sprimont (1-0, 2e), Dea. Bajraktari (1-1, 20e), Baudouin (2-1, 21e), Monteleone (3-1, 85e).

EVELETTE: Lenoir (76e Ponlot), Hadim, Baudouin, Ciobanu, Williquet, Yusufi (81e Vanderveeren), Horion, Sprimont, Angelicchio (67e Monteleone), Melery, Périlleux.

MEUX B: Pignolet, Van Vyve, Delvaux, Nicolas (55e Diallo), Gaspard, Farikou (65e Rossignol), J. Dhyne, Cinier, Dea. Bajraktari, Toussaint, B. Dhyne.

C’est celui qui en voulait le plus qui devait remporter la victoire dimanche après-midi. Et c’est Evelette qui glane les trois points. "J’ai tenu un discours avec mes hommes et les discussions ont eu un impact sur la mentalité de l’équipe, explique Olivier Cauz. J’ai composé avec les hommes que j’avais sous la main et cela s’est avéré payant."

Et c’est Mady Sprimont, magnifiquement lancé par Angelicchio, qui donne une bouffée d’air aux "Coalisés", après deux minutes. Mais Meux ne compte pas en rester là et égalise à la 20e par l’entremise de Bajraktari.

« On est venu sans combativité »

La défense des "Bleus" est pratiquement irréprochable. Quant à Claudio Batatinha, il est plus déçu que fâché. "On est venu ici sans vouloir se faire mal, Evelette était combatif dans tous les secteurs. On est venu sans combativité".

Le score pouvait être plus lourd puisqu’apparemment la tête de Collin avait passé la ligne mais n’est pas validée.

L’envie était-elle plus du côté des hommes de Cauz ? Le score est de toute façon sans appel. Une victoire et un score qu’Evelette attendaient depuis longtemps grâce entre autres à Baudouin et Monteleone, le joker du coach, buteur pour sceller la victoire des Andennais.