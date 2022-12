BELGRADE: Mikombe 6, M. Marchal, Debry 2, T. Marchal 6 (2x3), Ndiaye, Nelkofski 2, Gérard 5 (1x3), Vandekerckhove, Cerquarelli 14 (1x3), Hucorne 9 (1x3), Bampolineza 1, Quairia 5 (1x3).

NATOYE: Van Landschoot 11 (1x3), Héraly 8, Targez 9 (1x3), Pirlot 19, Georges 10 (2x3), Cleymans 2, Beuken 3 (1x3), Legros 3, Giaux.

Emmenés par Van Landschoot dominant sous l’anneau et créatif, Natoye se démarque d’emblée physiquement. De l’autre côté, Cerquarelli est le seul à s’illustrer (7-14, 5e). Didier Thémans rappelle alors ses joueurs à l’ordre, ces derniers resserrent la défense et se trouvent dans la raquette adverse. C’est 19-21 à la 10e. Après quelques timides échanges, Natoye, sous l’impulsion de Héraly, restructure son jeu avant de profiter des espaces (23-29, 15e). Belgrade force et accumule les échecs à distance mais les secondes chances lui permettent de résister: 30-37 au repos.

La reprise sourit davantage aux Natoyens. En effet, ils privilégient le secteur intérieur, là où Pirlot, plus physique, est un ton au-dessus. Les Belgradois s’entêtent à prendre des tirs extérieurs, en vain. La différence est faite (32-44, 24e). Stimulés par deux bombes de T. Marchal, les jeunes Belgradois étouffent littéralement les attaques natoyennes, mais restent maladroits (41-48 30e). Belgrade semble avoir laissé échapper sa chance. Natoye calme le rythme et renoue avec ses fondamentaux, s’appuyant notamment sur Pirlot. Le pivot natoyen offre à l’assistance toute la panoplie de ses qualités afin d’enfoncer le clou. "Le plan était d’aller chercher les pivots où nous étions dominants, confie l’ailier Florent Georges. Le contrôle du rebond a été important des deux côtés. Même si le déchet ne nous a pas permis de décoller plus tôt, la rencontre a été globalement maîtrisée."