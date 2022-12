Namur prend le pouvoir

Les Namuroises ont confirmé leur récente victoire à Tchalou en infligeant, ce samedi, leur première défaite aux Liégeoises. "Mais c’est celle-ci qui me fait le plus plaisir, car ce fut un rude combat, déclare Dominique Colin. À la limite, face à Limal, je pense que les deux équipes n’avaient pas vraiment sorti leur meilleur volley. Mais ici, il a fallu aller la chercher, tant la bagarre, tactique et défensive, fut intense. Il ne fallait se relâcher à aucun moment."

La bataille de tranchées a tenu les spectateurs en haleine jusqu’à 20-20 au premier set. "Puis Noémi Belot est montée pour servir et on a aligné quatre points. C’était le premier moment clé du match. Dans le deuxième, c’est sur les services de Morgane et de Lucie Rousselin qu’on a fait le break. Notre Française a d’ailleurs livré un match de fou, alors qu’on avait eu peur jeudi, en la voyant quitter l’entraînement suite à des douleurs au genou. Et dans le troisième, c’est Valérie El Houssine qui a provoqué l’écart décisif sur ses mises en jeu, alors que le coach adverse avait retiré sa première passeuse."

Ses protégées pouvaient boucler l’affaire et s’emparer de trois unités confortant leur prise de pouvoir dans cette série. "Comme la semaine dernière, je ne peux sortir personne du lot. Mais je me dois quand même de souligner l’énorme travail en défense de ma fille, qui a tout relevé. On est aussi parvenu à bien maîtriser Maureen Humblet, via Noélie Denis et Louise Staquet au bloc. On a eu plus de mal avec Sofia Layachi, qui saute très haut et sait rester un temps en suspension. Mais au final, le collectif a super-bien fonctionné", conclut le coach namurois. Dernières missions de l’année en coupe interfédérale le samedi et face à Chaumont le lendemain, en championnat. Avec l’objectif de renforcer la pole position.