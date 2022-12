Gembloux et Fraire s’imposent

Le choc entre Malonne et Fraire s’est soldé par un nouveau succès des hommes de Nicolas Demande (72-78). "Après une bonne entame de match, confie ce dernier, Malonne s’est bien repris même si on menait toujours au repos. Après la pause on a résisté à la pression exercée par notre adversaire. Mais voilà, Chacune de nos possessions a compté. Notre force fut à nouveau une bonne prestation en défense et à partir du moment où on est resté devant on n’a jamais paniqué". Pour sa part Dinant s’est imposé méritoirement au Mosa (59-80). "On est passé devant dès le début du match, confie Nicolas Dermience. En fait, il fallait mettre de suite du rythme face à cette équipe quelque peu vieillissante. Au changement de zone imposé par le Mosa on a pu répondre directement. Une victoire importante vu les résultats de nos concurrents directs".