Cartes jaunes: S. Pirson, Grégoire.

Buts: K. Sacré (1-0, 9e), De Bona (1-1, 20e), S. Sacré (2-1, 75e), S. Pirson (3-1, 88e), Leblanc (3-2 c.s.c., 92e).

FERNELMONT: Vandenkerckhove, Collard, Vasseur, Leblanc, Camara (84e Carpiaux), G. Pirson (57e S. Pirson), Wauquaire, Lorent, S. Sacré (78e Preudhomme), K. Sacré (76e Kulkens), Guidon.

CHEVETOGNE: Gauchet, Cowez, Cappelle, Sevrin, Santarossa (88e Jugnot), Desille, Simon (84e Mailleux), L. Minon, Ergot (75e Grégoire), Pierard, De Bona.

Comme en coupe, Cinaciens et Fernelmontois ont pris une mi-temps à leur compte. Mais, cette fois, les hommes de Benjamin Joine ont su tirer parti de leur domination en 2e partie de match pour s’adjuger la victoire. "C’est en première qu’on rate le coche, regrette Régis Diluzolele. Fernelmont marque contre le cours du jeu mais on revient et on domine la période, avec 3 grosses possibilités qu’on ne met pas. En 2e, on n’y était plus et on ne s’est pas créé d’occasion. Fernelmont mérite sa victoire. " Un succès forgé grâce à 3 éléments des fratries de l’équipe locale. En face, Pol absent, Louis est le seul Minon parmi les Coccinelles, et c’est lui qui lance les hostilités en obligeant Vandenkerckhove à la détente. Sur l’action suivante, le centre de Lorent est repoussé par la défense mais Kévin Sacré ne se pose pas de question et envoie une jolie reprise dans la lucarne de Gauchet. "C’est travaillé à l’entraînement, je suis placé exprès en récupération, confie Kévin dont c’est le 1er but en championnat. Je marquais souvent comme ça l’an passé, mais, cette saison, ça avait tendance à partir dans les nuages. "

Chevetogne continue avec la même intensité, Pierard forçant une nouvelle claquette du portier fernelmontois. À la 20e, Desille botte un coup franc tendu en direction de Pierard, qui s’arrache pour centrer. De Bona, en pleine course, plante une tête rageuse dans les filets visités (1-1). Au milieu, Chevetogne régente les duels, surtout de la tête, et cela a le don d’énerver le T1. "Est-ce qu’on va enfin mettre le ballon sur les côtés ? ", crie B. Joine. Rien n’y fait, les Coccinelles sont partout mais un nouveau réflexe de VDK sur un tir de Cowez maintient Fernelmont au contact alors que Simon place juste à côté le dernier tir du time. Au retour des vestiaires, Chevetogne ne présente plus le même visage et Fernelmont se rebiffe. Guidon obtient un penalty que Séba Sacré transforme. Les Rouges l’ont mauvaise, leur gardien n’ayant pas touché l’homme. "C’est vrai, il n’y a pas penalty, reconnaît sportivement un Erwin déçu de sa prestation. Je rate toutes mes occases et je m’en serais voulu si on n’avait pas gagné." Référence à ses 2 tirs sur Gauchet et sa tête sur la barre. À la 88e, Kulkens tente une reprise, contrée par le keeper de Cheve, mais Simon Pirson (qui avait remplacé son frère Grégoire) suit et signe le 3-1. La réduction du score sur un autogoal est trop tardive et Fernelmont acte enfin un deuxième succès d’affilée.