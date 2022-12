Coupe de province: les affiches des huitièmes de finale connues ce soir

Si Grand-Leez, tombeur de Biesme, est toujours candidat à sa propre succession, d’autres formations de P1 peuvent encore l’en empêcher: Loyers, Haversin, Spy, Nismes, Chevetogne, Beauraing et le Condrusien sont en effet toujours en lice à ce stade de la coupe. Et, dans l’attente du résultat entre Dinantais (P1) et Bioulois (P2B), il est déjà acté qu’une équipe de chaque série de P2 et de P3 jouera les huitièmes vu les qualifications de Profondeville (2A), Petigny-Frasnes (2B), Arquet B (3A), Ohey (3B) et Vencimont (3C).