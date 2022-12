Classement des buteurs de P1: 4 pénos et 2 doublés signés Willot et Fallon dans le même match

Les deux hommes ne sont pas les seuls à avoir fait trembler les filets à plusieurs reprises. Tanguy Jonckers (Arquet) y est aussi allé de son doublé contre Grand-Leez, lui permettant de revenir à hauteur de Malcome Francotte (12 buts) – qu’il rencontrait donc hier – et de se replacer au pied du podium, sur lequel on retrouve l’Andennais Augustin Rigo à la 3e place et Florian Fromont (Spy, 21 buts) à la première. Entre ces deux-là s’intercale Amaury Lotte (Biesme), en pleine forme, lui qui a inscrit 10 goals sur les 5 dernières rencontres de championnat. Le Djobin totalise désormais 15 réalisations personnelles dans cette P1.

Large vainqueur d’Andenne (1-5), Loyers a pu compter sur les doublés de Jéssim Tadjenant et d’ Allan Mandil en plus du but d’ Aissam Boutgmi, lequel pointe à la 5e position grâce à ses 11 buts depuis le début du championnat.

Voici le top 13 des meilleurs buteurs après la seizième journée de P1 namuroise: