Lustin ouvre rapidement la marque. Les hommes de Jonas Gravisse gardent la mainmise sur la partie et accentuent leur avance avant la mi-temps, en plantant quatre autres buts par Baugniet, Dulieu, sur penalty, Staens et Marchal. En seconde période, les visités continuent de dominer et inscrivent quatre autres buts par Alluin (2), Delforge et Piesoel.

Sommenoise 1 – Leignon 2

Les visiteurs prennent un bon départ et ouvrent la marque par Meunier. Avant le repos, Famerée permet à son équipe de faire le break. En seconde période, Leignon garde sa domination, mais se fait surprendre par Dangreaux, qui réduit la marque. L’Entente pousse pour recoller au score, mais Leignon résiste bien.

Anhée B 5 – Ciergnon 0

Anhée ouvre le score après 25 minutes, par Matoh Firam. Les visités dominent le reste de la première période, mais ne parviennent pas à faire le break. Celui-ci tombe dès l’entame du second acte, via Matisse. Ce but coupe les jambes de Ciergnon et permet aux visités de prendre le large, via Pochet, Léonard et Matoh Firam.

Feschaux 1 – Pondrôme 8

Pondrôme menait déjà 0-3 au repos grâce à Dawagne, Baudoin et Fortune. Dès le début de la seconde période, Dawagne inscrivait le quatrième but des siens. Puche relançait Feschaux, mais Pondrôme ne se laissait pas surprendre. Les visiteurs reprenaient leur marche en avant et plantaient quatre autres buts par Servais, Baudoin, Dawagne et Bah.

Gedinne 4 – Mesnil 1

Un bon début de match permet aux visités de prendre l’avance par l’entremise de Matz. Gedinne fait le break par Malien. À l’entame de la seconde période, Léonard met Gedinne à l’abri. Jacqmain relance les visiteurs à la 73e, mais dans la foulée, Léonard inscrit un nouveau but.

Haversin B 2 – Anseremme 0

La première période est équilibrée et, malgré des occasions, aucune des deux équipes ne parvient à passer devant. À la 55e, Haversin bénéficie d’un penalty, converti par Tricnaux. Les visités poussent et Corhay fait le break à la 75e. Ce succès fait les affaires de Dinant B, qui grimpe à la première place du classement.

Pessoux 3 – Méan 10

Méan n’a fait qu’une bouchée de Pessoux. Wautie a été le grand bonhomme de la rencontre, avec cinq roses à son actif. Bourtambourg, Dubois, Lapierre, Genotte et Dresse ont inscrit les cinq autres buts.

Han-sur-Lesse 2 – Dinant B 2

Chollot lance les visités, qui dominent, mais loupent des occasions. Dinant recolle au score par Volckaerts. En seconde période, Dinant équilibre les échanges. Braconnier met les visités aux commandes. En fin de match, Dinant bénéficie d’un penalty et égalise par Drugmand.