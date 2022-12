Les Aviateurs ont été sans pitié pour les Viroinvalois qui ont courageusement défendu le maillot local à neuf durant toute la rencontre. "Chapeau à eux !", exprimait le joueur visiteur Guillaume Collinet. Ce dernier avait inscrit, avec Raskin, un des deux buts qui clôturaient le 1er acte, somme toute honorable des visités. Ces derniers allaient logiquement craquer physiquement après le café. Le gardien Tilmant, passé à l’attaque (2), Turchet, Lejeune (sur penalty), Raskin et Diet allaient en profiter pour creuser un écart plus large.

Philippeville B 1 – Saint-Gérard 3

Les Brognois semblent avoir bien digéré leur défaite à Lesve même si les Étoilés leur ont donné une belle réplique et qu’ils ont dû rester attentifs durant 90 minutes. Dès la 3e, Libert avait montré la voie à suivre, bientôt imité par Depree. Le but de Lempereur à la 37e rendait l’espoir aux visités. Libert, encore lui, se chargeait de le leur ôter à la 47e.

Lesve-Arbre 7 – Clermont 0

Dernier match pour le leader cette année et nouvelle victoire sans bavure. Le meneur menait de 4 buts à la pause, signés Jeanmart, Bodart (2) et Lambert. La reprise était le départ d’un long voyage au bout de l’ennui. Après la 85e, Bodart, Neuville et Delcourt (sur penalty) réveillaient une dernière fois le préposé au marquoir.

Ham B 2 – Étoile Taminoise 4

Étonnamment à l’œuvre alors que l’équipe A avait déclaré forfait, les Hannetons ont tenu la dragée haute aux Étoilés, une nouvelle fois déforcés. Après le but visiteur d’ouverture de Lobefaro à la 16e, les visités retournaient la situation par De Dobbeleer à la 20e et Maes à la 36e. Le but de Gilbert à la 44e tombait à pic pour Tamines. Qui rentrait mieux dans son sujet après la pause. Dumont puis Zaffuto (penalty) permettaient d’accrocher 3 points.

Thy B 1 – Tarcienne B 2

Le bon début des Métallos, devant dès la 5e via le jeune Claeys, permettait tous les espoirs dans ce derby. Jusqu’à la 60e, moment d’une exclusion de part et d’autre. Les locaux perdaient alors le fil du match et un doublé de Dogot permettait au team de Cédric Didion d’émerger en fin de rencontre.

Somzée B 4 – Falisolle B 2

La mainmise en début de match des visités leur permettait de creuser un écart conséquent par Bouchat, Laurent et Canivez. À la 33e, Juglaret rendait l’espoir aux Sambriens. À la 54e, Colinvaux creusait un nouvel écart de 3 buts. La rose de Riciputo en fin de match était anecdotique.

Treignes 2 – Fraire 3

L’essentiel avait été forgé par les visiteurs avant la pause sur des roses de Pirard (2) et Moucheron. Les Frairois se relâchaient et voyaient revenir les Trignolles dans leur sillage sans pour autant leur concéder une unité.

Un quintet de tête très régulier

Cette nouvelle journée n’a pas servi à grand-chose, du moins en haut de classement où tous les ténors l’emportent de concert sans réel danger. Les yeux étaient dès lors braqués sur le derby de l’entité de Walcourt où seul l’honneur était en jeu. Malgré tous ses bons conseils, l’entraîneur de Thy-le-Château, Thierry Georges, a dû une nouvelle fois déchanter devant l’irrégularité de ses troupes. Battus 1-2, les Métallos avaient pourtant tout bon… jusqu’à l’heure de jeu. «Nous menions 1-0 sur un but de notre U19 Claeys, entame le mentor de Thy B. Le match a basculé à la 60e alors que nous étions pourtant à 10 contre 10 et que nous aurions dû gérer notre avance.» Au lieu de cela, ses joueurs ont marqué le coup. «Nous avons perdu notre football, regrette Thierry. Je ne me l’explique pas et je suis déçu du comportement des joueurs.» Décidément, une saison n’est pas l’autre chez les Métallos.