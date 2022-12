Les Namurois n’auront pas douté longtemps, après leur défaite contre Temploux. Giuliano Pantaleo et ses hommes se méfiaient pourtant du déplacement au Standario. Méconnaissables, les hommes d’Antonio Orlando ont sombré devant la vague verte du Champ Ha. Le vainqueur de la première tranche n’avait laissé aucune illusion à son hôte, en actionnant le marquoir à trois reprises avant le café, via un doublé de Depas et une rose de Baudouin. Le chiffre trois était encore mis à l’honneur au second acte, via Fontaine. Le but de Maladry, en fin de rencontre, scellait le sort des visités.

Salzinnes 2-Sauvenière 3

Les Namurois sont encore en progrès, mais ne parviennent pas à les concrétiser en arrachant l’une ou l’autre unité. Illustration ce dimanche à Belgrade, où les visités avaient bien entamé la partie en menant 1-0 après une vingtaine de minutes de jeu, sur un but de Belibel. Les "Wawas" ne paniquaient pas et parvenaient à revenir à la hauteur de leur adversaire à la demi-heure, via Renier. La reprise des visités était délicate. François puis Waterkeyn en profitaient. Le but de Granville aurait pu relancer les visités. Mais les Gembloutois contrôlaient bien leurs velléités. Ils effectuaient même un beau geste en fin de rencontre en bottant un penalty trop généreux à leur sens, volontairement hors des limites.

Profondeville 1-Wépion 5

Ce derby mosan, assez disputé en première période, a vu les "Fraisiers" émerger après le café. Dès la 23e, Calay avait mis sur orbite les hommes de Julien Thoron. Ce score étriqué allait ensuite évoluer en faveur des visiteurs. Calay, encore lui, puis Berrea creusaient l’écart avant l’heure de jeu. Le but de Smeesters ne remettait pas en question la supériorité visiteuse, encore concrétisée par Berrea et Cosmin en fin de partie.

Emines B 1 - Temploux 5

Les "Aviateurs" prenaient le large en première mi-temps grâce à un doublé de Van Mol et un but contre son camp de Dewalque. Plus rien, ou presque, ensuite jusqu’à la 82e, moment choisi par Lauwers pour sauver l’honneur bruyérois. Vertrynge et Hote accroissaient l’avance des "Bleus".

Flawinne 1-Moustier 2arr.

Les "Zèbres" menaient 0-1 à la 18e via Nantel. Cinq minutes plus tard, Filée égalisait. Le but de Nantel était contesté par les "Gozettis". C’est le moment choisi par la maman de l’arbitre moustiérois occasionnel pour monter sur le terrain et gifler le joueur visité Brosteaux. Suite au C.P.

Wartet 5-Mazy B 0 fft

Jambes B 5-Ham 0 fft

Jemeppe 5-Namêche 0 fft

Par manque d’effectifs, les équipes visiteuses ne se sont pas déplacées.