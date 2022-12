Le match au sommet avait bien commencé pour les hommes de David Brasselet, qui ouvraient le score à la 32e via Condé. En doublant la mise, ce dernier pensait avoir fait le plus dur à la 55e. C’était mal connaître les "Biwacks", qui allaient sortir une dernière demi-heure de derrière les fagots. À la 57e, Gillet réduisait la marque, avant que Duchêne n’égalise. La différence se façonnait dans le dernier quart d’heure. À la 77e, Ulian donnait l’avance aux "Verts", avant que Senhaji ne conforte celle-ci.

Mazy 2 - Bonneville 2

Les "Marbriers" ont réalisé un bel exploit en accrochant un des ténors. Leur domination stérile avait laissé le marquoir de marbre à la pause.

Dès la 48, Palese mettait les Gembloutois aux commandes. Frédéric, à peine monté au jeu, égalisait. Le penalty de Barras, converti en deux temps, semblait donner la victoire aux visités à la 86. Las pour eux, Frédéric arrachait un point à la 88.

Ohey B 3 - Leuze B 4

Les Standardmen prennent les devants via Leroy et Rodberg. Dans la foulée, le gardien visiteur est exclu. Ohey ne va pas vraiment en profiter et doit même subir un retour leuzois à la reprise, par Roger et Demulder.

Le but de Rodberg rend espoir aux visités. Ceux-ci vont tout perdre en fin de match, Demulder et Roger inversant la tendance.

Naninne B 1 - Andoy 1

Equilibré et sans danger pour les défenses, le premier acte se terminait sur un score vierge logique. Dès la 48e, Emrullahu, sur penalty, mettait les Sang et Or devant.

Ces derniers, réduits à dix à la 56, ne pouvaient empêcher les "Mauves" de revenir à la 60 par Nganga. Le dernier rush visiteur était bien contenu par les hommes de Philippe Thirion.

Namêche 0-Fernelmont9

Le score indiquait 0-4 à la pause, via des buts de Collignon, Ajrhrourh, Calvi et Gilmart. La reprise était encore plus funeste pour les Mosans, qui subissaient cinq nouvelles roses des œuvres d’Ajhrourh (2), Collignon, Gilmart et Conte.

Taviers 0 - Eghezée B 0

Les Sang et Marine n’ont pas trouvé la solution, face à une Jeunesse bien organisée. Les plus belles occasions étaient visiteuses, via Baye et Portois.

Schaltin 4 - Boninne B 3

Les "Mauves" ont remporté trois unités difficiles, face à de bons Boninnois. Paret mettait ces derniers en tête dès la 7e. Weibel égalisait ensuite, mais Toussaint rendait l’avance aux Namurois. Renier, Remy et encore Renier inversaient la tendance à la reprise. Charlot (contre son camp) n’entachait pas la victoire des siens.

Yvoir 3 - Gesves B 1

Scaillet, de la tête, mettait les Mosans en bonne position. Sostrate doublait l’avance visitée. Mary, sur penalty, rendait l’espoir à des Gesvois fort déforcés. Le but de Wathelet, à la 80e, leur ôtait tout espoir.

Un classement chamboulé en haut de tableau

La victoire de Petit-Waret, lors du match au sommet à Natoye, a eu des conséquences importantes. Les «Biwacks» prennent provisoirement la tête, le temps que le CP tranche concernant les incidents de Natoye - Ohey. «Nous devrions récupérer trois points et repasser leaders, prévoyait le mentor de Natoye, David Brasselet. Contre les Andennais, nous avons surtout perdu la bataille en milieu de terrain. Nous avons aussi galvaudé beaucoup trop d’occasions.»

Nicolas Marino était aux anges. Le coach de Petit-Waret saluait la bonne prestation de ses protégés et surtout l’excellente opération au classement. «Celle-ci est double : nous prenons la tête et restons bien placés dans cette deuxième tranche.» Avec le nul de Bonneville et la défaite de Gesves, le quatuor de tête a subi quelques changements. De quoi motiver les «Verts» à terminer en beauté la semaine prochaine.