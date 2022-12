"Nismes n’a pas voulu monter sur le terrain, car le match était déclaré sur le terrain 2, pas sur le 1. Nos invités l’ont vu et n’ont pas voulu jouer. Impossible de nous retourner, car le terrain 2 n’était pas tracé. Nous sommes conscients de notre erreur. Cette décision est dommageable, car les deux clubs s’entendaient mieux", précisait le T1 local Christophe Corbisier. Décision au CP.

Rienne 2 – Ardennaise 8

Premier succès de la saison pour les Ardennais ! Adam (0-1, 12e), Marischal (0-2, 42e) et Duret (0-3, 45e) offraient une confortable avance aux leurs. La seconde période était du même tonneau. Duret tuait tout suspense (0-4, 49e), car les buts de Dury (1-4, 57e) et de Colson (2-4 sur penalty, 61e) n’étaient que feu de paille. Auteur du hat-trick parfait, Duret (71e, 76e et 82e) creusait une addition corsée par Ongena (2-8, 83e).

Frontières 1 – Somzée 2

Sur un terrain gelé, Bocart trouvait la faille passé le quart d’heure (0-1, 21e). Delabaere égalisait sur un long ballon mal négocié par la défense visiteuse (1-1, 33e). Boreux rendait l’avance aux siens juste avant le repos (1-2, 41e). L'exclusion (deux cartes jaunes) du capitaine Francotte sonnait le glas des espoirs locaux. "Nous avons galvaudé énormément d’occasions en seconde période", regrettait le T1 somzéen Frédéric Belle.

Beauraing B 3 – Houyet 1

En lutte pour leur maintien, les Beaurinois ont engrangé trois points précieux au terme d’un derby engagé. Trotin était le premier à trouver l’ouverture (1-0, 26e). Pierret égalisait à vingt minutes du terme (1-1). Les visités émergeaient dans les dernières minutes, grâce à Prince (2-1, 79e) et à Sehel (3-1, 83e).

Biesme B 2 – Pesche B 3

En lutte pour le top 5, les Biesmois ont été surpris par des Poires qui avaient pris l’avance via Lahaye (0-1, 22e). Dechamps égalisait passé la demi-heure (1-1, 32e). Magniez donnait un coup d’arrêt à la joie locale (1-2, 34e). Lahaye creusait l’écart à un moment psychologique important (1-3, 44e). La seconde période était à sens unique. Les Biesmois prenaient tous les risques, sans succès malgré le but de Wauthy (2-3, 89e). "Un hold-up", pestait le T1 local Denis Degueldre.

Hastière 1 – Thy-Château 3

Les leaders ne sont pas tombés dans le piège hastierois. De Rycke a égalisé (1-1, 44e). Baelden (0-1, 42e) et Thys (1-2, 49e ; 1-3, 76e) se sont partagé les buts visiteurs.

Dinant 1 – Vencimont 0

Le choc entre le premier et le deuxième est tombé dans l’escarcelle mosane. Lamquet a inscrit l’unique but du duel dans les dernières minutes (1-0, 85e).

Bièvre 2 – Philippeville 1

Coup d’arrêt pour les Etoilés, invaincus depuis le 6 novembre. Tricnaux (1-0, 21e) et Smal (2-1, 65e) se sont partagé les buts locaux. Toussaint avait égalisé (1-1, 45e).