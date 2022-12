Les Cinaciens rentrent très bien dans la rencontre en réalisant un gros pressing sur leurs adversaires. Les visités font bien circuler le ballon et font mal aux Oheytois. Après 40 minutes, le score est de 6-0, les buteurs sont Godefroid (3), Arnauts, Beck et Jottard. Depas réduit l’écart en s’offrant un doublé juste avant la mi-temps mais les visités ne paniquent pas et continuent sur leur lancée, Arnauts signant le 7-2 puis le 8-2 en convertissant un pénalty. Beck signe ensuite un doublé avant que, à la 71e, Arnauts marque son 4e but de la rencontre. Dechanet réduit l’écart 5 minutes avant le coup de sifflet final.

Sinsin 1 – Assesse B 1

Sinsin démarre bien sa rencontre et prend l’ascendant sur le match mais manque de réalisme. Grégoire ouvre la marque (0-1) sur contre-attaque juste avant la mi-temps. En seconde période, Sinsin pousse pour égaliser et y parvient par Braet, tout juste entré en jeu, à la 66e. Sinsin essaye alors de prendre les commandes mais le score ne bouge plus.

Loyers B 3 – Sclayn 4

Durant 25 minutes, Loyers domine le match et se procure de nombreuses occasions. Devroye ouvre le marquoir après 5 minutes et Longin creuse l’écart à la 23e. Sclayn ne se laisse pas abattre et Dago Torres marque sur pénalty (2-1). Au retour des vestiaires, les visiteurs décident de jouer un peu plus haut. Lombet égalise sur une frappe lointaine dès la 51e. Dago Torres permet à Sclayn de prendre l’avantage 6 minutes plus tard puis réussit le triplé à la 72e. Salihu réduit la marque dans le temps additionnel.

Bois-de-Villers 7 – Union Dinantaise B 1

Le premier quart d’heure est équilibré. Leroux ouvre le score à la 17e, les visiteurs répliquent et égalisent par Paquet 3 minutes plus tard. Leroux fait ensuite 2-1 à la 40e. L’Union Dinantaise est alors réduite à 9 juste avant la mi-temps. Dans le second acte, les visités se contentent de faire tourner et de profiter de leur supériorité numérique pour se mettre à l’abri. Les buteurs locaux sont Martin, Blume, Vergnon, Poncelet et Lemoine.

Denée 1 – Bioul 1

Malgré plusieurs occasions de chaque côté, le score est de 0-0 à la mi-temps. Edebouw permet à Bioul de mener à la 60e mais Bourgeois égalise 10 minutes plus tard. Les 2 équipes essayent de repartir avec les 3 points mais le score n’évolue plus.

Boninne 1 – Achêne 3

Achêne débute très bien sa rencontre et c’est 0-2 après 27 minutes par Lambert et Pairoux. Boninne réduit l’écart par Coulon sur pénalty juste avant la mi-temps. En seconde période, les visités poussent pour égaliser mais se font punir en contre-attaque par Gerard à la 70e.