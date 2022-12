Leuze manquait de chance, avec trois envois, de Verwilghen (2) et de Husquin, repoussés par les montants. À la reprise, Arquet montrait de meilleures intentions, mais ne pouvait mettre Corbisier en danger. En fin de rencontre, Leuze se montrait à nouveau entreprenant mais, une fois encore, ne pouvait conclure.

Falisolle 0 – Bossière 4

Comme on pouvait s’y attendre, le leader bossiérois s’est imposé. Au repos, Maisin avait déjà mis les Gembloutois sur le velours (0-2). À la reprise, Falisolle tentait bien une réaction, mais c’est Bossière qui alourdissait la marque, par Leyder et Maisin.

Auvelais 2 – Jemeppe 1

Déjà vainqueur à l’aller, les Auvelaisiens ont récidivé, notamment grâce à Rossomme, qui s’était déjà montré efficace lors de la journée d’ouverture. C’était 1-0 au repos, via le dernier cité, alors que du côté jemeppois, on s’était montré maladroit. Si Piraux égalisait, Rossomme faisait 2-1.

Floreffe 0 – Taviers 3

Pour Thomas Thibou, le nouveau coach taviétois, c’est une nouvelle victoire. Les visiteurs ont profité d’un cafouillage, en première période, pour ouvrir le score. Après la pause, Taviers insistait et aggravait le score via un doublé d’Henrottin.

Namur 3 – St-Germain 4

Pour Raphaël Colige, le coach éghezéen, ce fut laborieux et compliqué. Si Schor déflorait la marque, Affo renversait les chiffres en vue du repos. A la reprise Saint-Germain, se montrait plus entreprenant et profitait d’un penalty converti par Schor pour égaliser. Ce dernier récidivait peu après. Si Manekoudi amenait les chiffres à 3-3, Fistte donnait les trois points aux visiteurs.

Moustier 1 – Flawinne 1

Dès la 2e, le gardien visité relâchait le ballon, ce dont profitait Delsaux (0-1). Moustier se reprenait et égalisait à la 30e, par Evrard. Puis, les Sambriens ne pouvaient transformer un penalty. En seconde période, les visités manquaient de réalisme, ce qui les empêchait de l’emporter.

Emines 5 – Spy B 0

Déjà sévèrement défait la semaine dernière à Arquet, Spy n’a pu réagir. Au repos, la messe était quasiment dite, avec des buts de Gego, Sterpin et Alexis. Après que le visité N. Derissen n’ait pas pu convertir un penalty, Emines semblait baisser d’un ton. La clôture revenait à Alexis et à Wautelet.

Ligny B 3 – Rhisnes B 2

Au repos, tout restait à faire, avec le 1-1 signé Meunier et Boucherie. Après le 2-1 venu des pieds de Wauthion, le visiteur Vandesande voyait son penalty bien capté par le portier visité. Si Ligny creusait l’écart par Léonard, Herphlin atténuait la sévérité du score. "L’important était de prendre les trois points", confiait le coach lignard, Frédéric Frate.