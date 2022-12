P2B: Rochefort prend sa revanche sur Gedinne, Anhée prend la tête

Un peu en retrait du podium, Pondrôme et Bioul se sont tous deux imposés sans encaisser, le premier face à Surice (4-0) ; le second face à Molignée (6-0). Schaltin et Onhaye B, qui suivent au classement, n’ont pu faire mieux que des matches nuls: 1-1 dans le duel des "Mauves" entre Tarcienne et les Schaltinois, 0-0 entre Pesche B et les Walhérois.

Dans le bas du tableau, Flavion-Morialmé B a signé un important succès face à un concurrent direct, Havelange, sur le score de 4-3. Assesse n’a laissé aucune chance à Petigny-Frasnes (5-1) et revient à une longueur des "Leus".

+ Retrouvez le nom des buteurs demain, dans L’Avenir du lundi 12 décembre 2022, et sur tablette , smartphone ou PC