Arbitre: Collard.

Buts: Marchal (1-2, 18e), Soleil (2-2, 38e ; 5-3, 80e ; 6-3, 87e), Baudracco (3-2, 42e), Woltèche (4-3, 67e).

LOYERS: François, Culem, Baudracco, Reniers, Hannecart, Bouteille, Soleil, Woltèche, Lambert, Martin.

Loyers prenait le match en main et s’installait dans le camp adverse. Menées 0-2, les Namuroises renversaient la vapeur par Marchal (1-2), qui avait manqué une grosse occasion quelques minutes plus tôt, par Soleil (2-2) et par Baudracco (3-2). L'égalisation concédée juste avant le repos ne faisait pas faiblir l’ardeur locale. À l’instar de la première période, les Namuroises dominaient les échanges. Woltèche (4-3) et Soleil (2) donnaient au score des allures de set tennistique.

Les Loyersoises abordent la trêve sur la troisième marche du podium. Le 14 janvier, elles accueilleront Saint-Trond, 10e.

P1 DAMES

Beauraing 11 – Grand-Leez 0

Le score était de 3-0 après 11 minutes. Nous voulions garder notre deuxième place pour la trêve. Place au repos. "

Coralie Marchal (6), Clara Dasty, le capitaine Delphine Davin, Emma Maggio, Marie-Charlotte Mariage et Imene Ounissi se sont partagé les buts.

Moustier 1 – Arquet 3

Grâce à Sophia Labarre et Léa Catalano, les Vedrinoises menaient 0-2 au quart d’heure. En seconde période, les Zébrettes retrouvaient leur football et recollaient au score via Lana Sabrir (1-2, 55e). Mais, gênée par la Vedrinoise Quinlan Collignon, Marguerite Blasutto trompait sa propre gardienne (1-3).

Rochefort 0 – Dinant 1

Face à neuf Rochefortoises, le but d’Émilie Allard a suffi au bonheur mosan (0-1, 61e).

Ciney 2 – Bioul 1

Sur un coup franc désaxé, Victoria Collart inscrivait son premier but sous ses nouvelles couleurs (1-0, 25e). Chloé Marchal égalisait passé l’heure de jeu (1-1, 68e). Dans la foulée, la capitaine Audrey Mathy exploitait un contre rapidement mené par Lalie Geerts (2-1, 72e).

Jemeppe 1 – Houyet 1

Avec Johann Solheid à la place du duo Jonet – Debras, les Krakennes ont concédé le partage face à des Houyetoises combatives.

Les Sambriennes prenaient l’avance avant la pause, grâce à Mélanie Limage. Les visiteuses ne baissaient pas les bras et égalisaient via Lola Borsu (1-1, 60e). Ce point de l’espoir est dédié à Sarah Adam et à sa maman décédée.