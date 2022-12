Petit succès pour la Corrida de Couvin avec à peine 100 participants sur les deux distances reines de 4,4 kilomètreS et 8,8 kilomètres. Côté résultat, sur le petit parcours, la victoire revient à Célestin Evrats et Juliette Pirson. Lorenzo Sorce et Laurence Roland s’imposent sur la longue distance.

Des pointures à la corrida du cœur à Profondeville

La Corrida du Coeur, ancienne Corrida des Ruelles de Profondeville, attire 207 concurrents, dont quelques pointures, samedi soir. La petite distance de 5 kmest remportée par Baptiste Willocq, costaud, qui prend les commandes de la course devant les 10 kilomètres. Apolline Ramboux l’emporte chez les dames. Sur la longue distance, Diego Cadelli se montre le plus rapide, devant son ami, Victor Alexandre. Belle 21e place au scratch pour Kathy Provoost, première dame.

Des cougnous en trop à Sombreffe

Les 300 cougnous n’ont pas suffi à attirer les participants, samedi soir, à la Corrida Solidaire de Sombreffe. Ils ne sont que 205 à s’élancer sur cette double boucle pour un total de 6,3 km. Sebastien Leblicq et Fabienne Knott se sont montrés les plus rapides et l’ont emporté.

Les triathlètes à la corrida walhéroise d’Onhaye

La seconde manche de la Tournée des Corridas remporte un peu moins la ferveur du public. Seuls 94 concurrents sont au départ. Mathias Anciaux et Sophie Debry s’imposent sur la petite distance de 5 kilomètres. Carton plein pour les triathlètes sur les 10 kilomètres, avec une double victoire pour le Tri-B, grâce à Firmin Masset et Aline Jaumotte.