Après le cross de l’ARCH début novembre, et ses 434 concurrents, celui de l’OCAN à Gesves fin novembre (374 participants), place à la 3e manche du challenge provincial ce dimanche au cross de l’ACCO. Les températures avoisinent le zéro degré, il faut, pour certains, traverser la province, et le parcours, bien que superbe, en rebute plus d’un. Voilà qui explique sans doute les 234 participants seulement. Qu’à cela ne tienne, les amateurs présents en profitent pour ajouter de précieux points au challenge. Ce sont les dames du cross court, accompagnées par les cadettes, qui lancent les festivités. Après avoir mené une grosse partie de la course, la triathlète Manon Mahy, avec ses baskets traditionnelles et non des spikes comme la majorité de ses concurrentes, voit le retour de Lucie Widart (ARCH), une habituée. Il faut dire que ce n’est que le premier cross de Manon, plutôt aguerrie sur les corridas et joggings de la région. Sans s’alarmer, Noémie Troussart (SMAC) s’impose dans le cross court, en signant une 6e place au scratch.

Chez les messieurs, ce sont les scolaires qui accompagnent les hommes du cross court. La victoire finale revient à un scolaire du CAWB, John Flament, devant un athlète de l’ACCO, Tanguy Van Nieuwenhove. Traileur, Tanguy peut faire parler sa technique, notamment en descente, pour ne pas trop se laisser distancer par la vitesse de John sur le plat.

Belle bagarre, comme à l’habitude, chez les cadets, et surtout, carton plein de l’ARCH avec trois athlètes sur le podium, Lucas Barthel, Barnabé Chiliade et Quentin Lefèbvre. Anne Seutin (SMAC) assume pleinement son statut de leader du challenge, avec une nouvelle victoire chez les masters. Elle termine troisième de sa course, remportée par une athlète seniore, Amélie Del Forno, qui ne court plus sous les couleurs de l’ARCH, mais bien celle du White Star, depuis qu’elle s’est exportée à Bruxelles, et derrière la première juniore, Elise Taminiau (Acco).

Les plus jeunes sont les benjamins. Chez les filles, c’est une victoire pour l’OCAN, grâce à Lily Dewez. Le fiston suit les traces de son papa, puisque Martin Levacq Leplat (ACCO), le fils de Corentin Levacq, s’impose chez les garçons.

La course est excessivement disputée chez les minimes. Depuis le début de la saison, Adèle Duez (OCAN) et Florette Dessin (SMAC) se livrent une bataille sans merci. A deux reprises, Adèle l’emporte, ce qui lui vaut de porter le dossard jaune de leader du challenge. Mais cette fois, c’est au terme d’un sprint digne des plus grands que Florette parvient à franchir la ligne d’arrivée à la première position.

Pour clôturer l’épreuve, place au cross long pour les seniors et les masters. Après un premier tour côte à côte, Bastien Marinx (SMAC) prend la poudre d’escampette et laisse Jordane Rodrique (ARCH) en plan. Jérôme Demaerschalk (SMAC) termine troisième et premier master.