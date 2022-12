Jérôme Patris: « Les trois points sont une obligation »

Les Aischois se mordent toujours les doigts d’avoir vu la victoire leur échapper dans les derniers instants, face aux Fagnards. "Quand on est en supériorité numérique, on fait circuler le ballon intelligemment. Ce ne fut pas le cas, regrette Jérôme Patris. Mais plus généralement, encaisser trois buts d’une équipe qui n’en avait marqué que sept jusque-là, et avec tout le respect que j’ai pour elle, cela ne va pas. On a clairement perdu deux points et il va falloir aller les chercher autre part. Nous avons été faibles, mentalement, à certains moments. On peut vraiment s’en vouloir."