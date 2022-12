Jean-François Grégoire, nouveau coach à Haversin: L'aubaine de la P1 et de la jeunesse

Avec un groupe si jeune, on pourrait croire que c’est le destin de Haversin de confier son équipe à des enseignants. Après "Gala", c’est en effet un autre professeur, d’histoire-géo et de sciences cette fois, qui endosse le costume de T1 au terrain du Loriot. "Dans ces cas, la pédagogie me paraît effectivement être une bonne chose. Espérons que la mienne fonctionne", sourit celui qui, à tout juste 40 ans, va découvrir la P1. "Je suis heureux de la confiance que Haversin m’accorde. Pour un joueur ou pour un coach, évoluer en P1 est une chance. Venir ici était donc une opportunité qui ne se refusait pas. Qui plus est dans un club réputé très familial et proche de chez moi ", précise l’habitant de Lavaux-Sainte-Anne.

Comme il l’a souligné devant son nouveau groupe jeudi, Jean-François Grégoire sait qu’il n’est pas évident d’arriver en cours de saison. L’objectif du club, il le connaît. Et les gars du coin n’ont pas abandonné l’idée d’y parvenir. "Ce qui m’a sauté aux yeux en arrivant jeudi, c’est d’avoir trouvé des gars bien loin d’être dépités. Au contraire, ils m’ont tous dit avoir envie de se maintenir. Et c’est ce que je voulais entendre. Ils se sont saignés l’année passée lors d’une saison extraordinaire qui les a menés en P1. Mais la montée n’est pas la finalité, il faut qu’ils se saignent aussi pour y rester. Même si je n’ai senti aucune pression du comité (et je ne compte pas en mettre aux joueurs non plus), on va tout faire pour y arriver et pouvoir dire à la fin qu’on a donné le maximum, quel que soit le résultat. " Car le nouvel entraîneur haversinois l’assure, l’aventure pourrait bien se prolonger. "Il est difficile de se projeter quand on vient à peine d’arriver, mais on a évoqué cette possibilité avec Fred. Si ça fonctionne bien, je suis partant pour continuer. Je suis resté 20 ans à Han-sur-Lesse et j’ai entraîné un peu plus de 3 ans à Bièvre. Quand on se sent bien quelque part, on reste."

Si le groupe espère profiter de la trêve pour organiser une activité d’ensemble et fédérer les liens autour du nouveau coach, Haversin se remettra très vite dans le vif du sujet, avec un huitième de finale de coupe début janvier. Et la possibilité de rencontrer un certain Vencimont, toujours en lice. "On prendra le tirage qu’on aura, dit Jean-François, mais c’est vrai qu’affronter Vencimont me ferait plaisir: j’y suis toujours affilié et je joue encore parfois avec la réserve du club."