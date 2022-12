Quentin Deppe, buteur à Aische, ne fait que confirmer. "La confiance a toujours été présente dans le groupe depuis le début de la saison, souligne l’attaquant, qui est passé par l’école des jeunes de l’Olympic. Mais, depuis que Fabrice Lebrun a repris l’équipe, on sent une nouvelle vague dans le groupe. On sent plus de positivisme. En cas de mauvaise passe ou autre, il y a des encouragements. Et cela se ressent dans les résultats."

Et pour la première fois de la saison, les Mariembourgeois sont parvenus à inscrire trois goals en nonante minutes. "Je pense même que ce n’était pas arrivé l’année dernière non plus, en D2, relate Quentin. Nous sommes bien. Moi aussi, personnellement, je suis bien. Je réalise un bon championnat. J’en suis à deux goals cette saison en D3."

Face au Crossing, les Couvinois se souviendront que la moindre erreur se paie cash (défaite 0-1 à l’aller). "Il faudra corriger ça pour revenir avec les trois points."

Arbitre: Touzghar Redouan.

COUVIN-MARIEMBOURG: Davrichov et Murrone sont suspendus, alors que Hallaert et Lebrun font leur retour. Noyau: Repan, Belhamri, Chartier, Sory, Q. Deppe, N. Deppe, Duchene, Gillis, Magotteaux, Pérot, Wackers, Goossens, Sobry.