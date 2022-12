BELGARDE: Beca, Davreux, Quaira, Hucorne, Depouhon, Pretto, Thiry, Cerquarelli, Andre, Duchêne

En visite chez les leaders gantois toujours invaincus, les Belgradois nourrissaient peu d’espoirs et pourtant, malgré une défaite sans grande surprise les Namurois sortent de ce déplacement avec beaucoup d’amertume.

Présents dès les premières minutes, les Belgradois font jeu égal et sèment le doute dans les esprits des visités qui sont malmenés et ne parviennent dès lors pas à prendre le dessus. L’écart reste minime pendant toute la première mi-temps et ce ne sont que quatre points qui séparent les deux équipes au repos: 36-32.

Tous les espoirs restent permis pour les visiteurs et si Gant continue de faire la course en tête c’est un homme en noir qui va attirer l’attention en sifflant de nombreuses fautes à Belgrade qui perd alors le fil du match et se voit mener de vingt points en fin de troisième quart-temps. Malgré tout les visiteurs redressent la tête et contre toute attente reviennent à sept points avant que ce même arbitre ne refasse parler de lui pour anéantir définitivement les derniers espoirs d’une équipe namuroise qui est à créditer au final d’une très bonne prestation: 93-71.

"Ce n’est pas dans mes habitudes mais je ne peux taire le comportement scandaleux d’un des deux arbitres qui décide de ce match, s’insurge le coach belgradois Didier Thémans. Nous étions bien dans le match et tout était encore possible en seconde mi-temps mais l’arbitre en a décidé autrement. Mes joueurs eux ont fait le match qu’il fallait."