Avec deux derbys et des déplacements délicats au Léopold et à Schaerbeek, la fin de la phase aller était consistante, pour les Walhérois. Mais ils s’en sont sortis à leur avantage, remplissant leur panier de dix points supplémentaires pour franchir la mi-parcours en deuxième position. "Je pense qu’on n’a rien volé et que notre classement est mérité, commente Lionel Brouwaeys. On est bien en place. Et on a accompli cela sans le concours de Lambi pendant plus d’un mois. On sent pourtant la différence, en termes d’expérience et de stabilité, quand il n’est pas là. Mais on a grandi à ce niveau, en parvenant à engranger pour rester au contact des leaders. Même si je crois qu’on aurait eu quelques unités en plus avec lui."

Et disputer ainsi le titre de champion d’automne aux "Chiconniers", pourtant rarement cités parmi les favoris en début de campagne. "Une surprise ? Sur la longueur, oui. Car il fallait quand même aligner les résultats et performances comme ils l’ont fait. Mais, au vu de leur effectif, ce n’en est certainement pas une. Car ils disposent d’éléments ayant évolué à un haut niveau, que ce soit à Mons, Tubize, voire en D1. Je ne citerai que les Ulens et autre Cramé."

Onhaye, qui avait battu cet adversaire 3-1 en ouverture, doit-il s’attendre à une opposition quelque peu différente ce samedi ? "J’ai vu neuf de leurs matchs depuis et les titulaires étaient chaque fois identiques à 85%. Ils n’ont donc pas connu trop de blessures et de suspensions, mais cela va peut-être commencer, pour eux. Ulens et Strobbe, deux joueurs importants de leur effectif, ne seront pas là, alors que d’autres ont été préservés cette semaine. On est aussi dans une période où les grosses équipes perdent généralement des plumes. Mais je ne me concentre pas trop sur l’adversaire. Ce match, il se jouera sur la forme du moment, la motivation, l’envie de faire la différence", déclare le coach d’un groupe qui aura déjà effectué la plupart des déplacements "corsés" (à part ceux à Mons et chez les autres Namurois), à la trêve. "On a chaque fois joué crânement notre chance à l’extérieur, en tentant d’imposer notre jeu. Mais j e ne ferai le bilan que dans deux matchs", tempère "Lio".

Arbitre: Louai Farid.

SYMPHORINOIS: Strobbe et Ulens sont suspendus. Rucquois est de retour. Mabille (cuisse) et Erculisse (orteils) sont incertains, alors que Soares (genou) a repris la course.

ONHAYE: aux indisponibilités de Bastin et Poncelet s’ajoute l’incertitude concernant Gall (douleur derrière la cuisse). Noyau: Bouterbiat, De Vriendt, Defresne, Delplank, Fastrez, Gall (?), Gilain, Granville, Guerri, Guiot, Kembi, Lambert, Leclef, Lizen, Lorenzon, Teklak.