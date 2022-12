Namur se rend chez les frontalières de Brunehaut en pleine confiance ce samedi. Un match qu’il faudra aborder comme les précédents, face à une équipe promue cette saison. "Nous sommes sur une grosse série de six victoires, dans le bon tempo, et on veut continuer à gagner un maximum de matchs. On s’attend à des adversaires qui prendront le match à fond, elles ont embêté Liège le week-end passé et n’avaient perdu que d’une dizaine de points contre Boom. Elles se reposent essentiellement sur leurs joueuses de grande taille, Ndoye et Diakité, mais aussi sur les deux sœurs Nowacki. Puis une nouvelle joueuse, Dunia Huwé est arrivée la semaine passée et a eu un impact directement, explique Lionel Dorange. Brunehaut fait son petit bonhomme de chemin pour éviter les play-down, nous devons faire attention au match piège". D’autant que les Namuroises n’ont eu que peu de temps pour souffler après leur victoire en Eurocup ce jeudi soir. Le staff sera donc particulièrement attentif à l’état physique des joueuses: "Au vu de la grosse échéance la semaine prochaine (la réception de Fribourg), on n’hésitera pas à faire tourner encore plus que d’habitude si nous nous envolons au score. Nous n’avons pas encore pris de décision concernant Abigail, de retour de blessure. Nous profiterons peut-être de ce match-ci pour lui faire reprendre du rythme", conclut l’assistant-coach .