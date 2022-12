Les Cinaciens joueront à nouveau dans des conditions difficiles ce vendredi à Belleflamme, où ils se déplaceront à sept. Le jeune Tristan Gauthier devrait être de la partie, le staff condrusien ne voulant pas prendre de risque avec Jacques et Wutukidi. "Nous devrons faire attention aux fautes, rentrer directement dans le match et jouer à fond 40 minutes, commente Antoine Malliar. Nous avons hâte d’être au second tour, pour retrouver le groupe au complet et développer notre jeu tous ensemble. En attendant, il faut se remotiver et faire un 2/2 avant la trêve."

Tilff – Andenne (s. 21 h)

Si les deux week-ends de repos ont fait du bien du côté d’Andenne, Pierre-Philippe Baeken disposera à nouveau d’un noyau réduit ce samedi. Klein, Marée, Stas, Kusunguludi et Grégoire ne sont en effet pas en état de jouer. "Les joueurs ont eu congé une semaine après la victoire à Waterloo, c’était nécessaire pour les organismes. Nous avons récupéré Arnaud Otte mais aller à Tillf à sept n’est évidemment pas idéal. C’est une équipe qui met énormément de rythme et qui joue sur sa force en transition. Il faudra assurer le repli défensif, en espérant qu’on ne manque pas de fraîcheur en fin de match, explique le coach andennais. Nous pouvons réaliser une très belle opération en gagnant cette semaine et à Ans le week-end prochain, mais je serais satisfait par un 1/2 avant la trêve."

Kain – Loyers (s. 20 h 15)

À Loyers, le coach fraîchement arrivé semble ravi du travail fourni par ses hommes ces quinze derniers jours. Les Loyersois iront à Kain sereins et au complet ce samedi. "On a fait une très bonne entame de travail à l’entraînement, les joueurs sont assidus et réceptifs à l’assise défensive qu’on veut installer, raconte Maxence Gilet. Ce ne sera pas un déplacement facile à Kain, qui est très fort à domicile. Il faudra développer notre jeu offensif et les gars devront jouer libérés, comme on a pu le voir dernièrement."