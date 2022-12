"Je me rappelle que Belgrade s’est montré très fort, confie le coach natoyen, Laurent Costantiello. Globalement, ces finales étaient de haut niveau. Elles ont prouvé que le basket namurois a une relève. Depuis lors, Belgrade a progressé. Il vient de le démontrer avec son succès à Fresh Air. C’est sympa de sa part de nous prévenir. De notre côté, on l’a averti que nous pouvons perdre contre des équipes qui n’ambitionnent pas une place au tour final. Cela détermine que, dans cette série, chaque match s’annonce disputé."

« C’est très complet »

En face, Belgrade, capable du meilleur, est prêt à en découdre. "On est là où on veut être, ce derby n’est que du bonus, même si on a envie de faire quelque chose à la maison, admet le coach, Didier Thémans. Attention à Natoye puisque le danger peut venir de partout, c’est très complet. Il joue à raison le titre. Il mise beaucoup sur le tir extérieur avec réussite variable. À nous d’être prêts à répondre défensivement."

Natoye composera sans Guillaume Van Doninck tandis que les Belgradois seront, en principe, au complet.