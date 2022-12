Natoye – Petit-Waret B (d. 14h30)

Comment les hommes de David Brasselet vont-ils passer au-dessus de la grave agression dont a été victime leur coéquipier Jérôme Bette dimanche passé ? "Heureusement, il ne devra pas être opéré", nous informe le coach de Natoye, qui perd par la même occasion un de ses piliers défensifs avant de recevoir Petit-Waret B. "Un match dont je me méfie. Les Biwacks sont en grande forme. Je leur avais prédit le top 5 après le match aller, mais cela devrait plutôt être le top 3. Pour sa première expérience, Nicolas Marino y fait du très bon boulot. Ce sera un match charnière", considère David Brasselet.

L’entraîneur des Andennais voudra, lui, prouver que la défaite de l’aller (2-4) était un peu sévère. "Cette fois, nous serons quasi au complet et je pense que nous pourrons rivaliser avec le leader. À condition de bien museler leurs deux attaquants très efficaces, et notamment le rapide Condé." Le coach des "Biwacks" apprécie ce genre de sommet. "Ce sera certainement compliqué, mais j’aime ces challenges. Nous n’avons connu que deux défaites et ne comptons pas en ajouter une troisième. Un partage me satisferait déjà", conclut Nicolas Marino.

Division 4B: Onoz n’est plus un oiseau pour le chat

Onoz – Malonne B (d. 14h30)

Les dirigeants du Standario auraient-ils trouvé la perle rare ? Avec la venue d’Antonio Orlando, bien secondé par Robert Scorniciel, le club navigue bien loin des profondeurs du classement auxquelles il avait été habitué. L’expérience de l’ex-coach des U19 de Namur et des U17 de Manage a apporté toute son expérience pour composer une formation considérée désormais avec respect.

"C’est un ensemble de choses qui entraîne ces meilleurs résultats, considère-t-il. L’envie est bien présente et tout le monde tire dans le même sens, dans un esprit familial. Nous visions le ventre mou et sommes un peu plus haut que prévu." Ce dimanche, l’occasion sera donnée au Standario de se mesurer au ténor malonnois. "Une équipe bien plus forte que la nôtre, glisse-t-il, malin. Mais, avec le respect des consignes, un super-mental et en jouant sans pression, nous pourrions bien ennuyer notre adversaire."

La défaite dans un précédent sommet, contre Temploux, n’a pas vraiment ému le T1 malonnois, Giuliano Pantaléo. "Dans le sens où nous méritions le nul, estime l’intéressé. Ce sera un déplacement compliqué, sur un terrain que je devine difficile. Faudra prendre le téléphérique pour arriver au-dessus", plaisante "Giu".

Division 4C: Un derby pour relancer les ambitions

Thy-le-Château B – Tarcienne B (d. 15h)

La saison précédente avait été plus prolifique pour Thy et Tarcienne, qui restent un peu à la traîne des débats pour le tour final cette année. De part et d’autre, on conserve malgré tout quelques ambitions, qui pourraient passer par le gain d’une tranche, par exemple.

"Nous sommes un peu rentrés dans le rang, reconnaît Thierry George, le mentor des" Métallos ". Mais j’ai bon espoir pour le second tour. Les automatismes sont désormais bien présents et l’envie est toujours là. J’espère voir mes joueurs disputer un bon derby et remporter les trois points." Il reste serein, malgré la montée de quelques éléments avec la P3. "J’ai toute confiance dans mon groupe et, comme notre but est aussi de faire progresser les jeunes, j’introduirai deux U19 ce dimanche. Nous aurons aussi l’avantage de notre synthétique."

Un atout non négligeable, de l’aveu de son homologue tarciennois, Cédric Didion. "De plus, nous serons une nouvelle fois fort déforcés. Nous sommes un peu dans le creux. Le seul point positif actuel est d’avoir récupéré deux points avec le forfait général de Gimnée-Mazée." Cédric Didion sait qu’il ne pourra plus jouer le top 5. "Il nous manque un buteur, comme dans beaucoup d’équipes." Mais, il compte bien remporter ce derby, pour redorer le blason tarciennois avant la trêve.

Division 4D: Feschaux pense déjà à la saison prochaine

Feschaux – Pondrôme B (d. 14h30)

Bon dernier, sans avoir pris le moindre point, Feschaux s’apprête à recevoir Pondrôme B, septième. Autrement dit, la tâche des hommes de Christophe Liégeois s’annonce ardue. "Et ce, même si nous avons préparé ce match plus ou moins correctement, avec huit joueurs au poste à l’entraînement cette semaine, confie l’entraîneur, qui avait rêvé d’un meilleur début. Pourtant, j’ai quelques bons joueurs dans mon groupe mais ils n’en veulent pas assez. J’essaie de les motiver comme je peux, en m’alignant de temps à autre, malgré mes 50 ans, ou en les encourageant le long de la ligne. Mais, rien n’y fait. Honnêtement, s’il n’y avait pas eu le président, qui fait tout pour ce club, je ne pense pas que je serais toujours là. Je n’en démords pas, nous avions des qualités pour terminer dans le top 8. Maintenant, le projet portait sur trois ans et nous sommes déjà en train de préparer la prochaine campagne. Nous songeons à nous renforcer, soit pour le second tour, soit pour l’an prochain."

Du côté de Pondrôme, Adrien Marlair et ses joueurs sortent de plusieurs bons résultats. Et ils ne viseront rien d’autre que les trois points, pour continuer à remonter au classement.