P3B: Denée est prêt pour son derby, Bioul veut enchaîner après Boninne

Nicolas Oger, l’entraîneur de Denée, est bien décidé à proposer un duel de meilleure qualité ce dimanche. "Le match aller était notre premier du championnat. Il a fallu du temps avant que l’équipe ne se mette en route, mais au vu de nos dernières prestations, je sens qu’elle monte en puissance. Cuypers sera absent, mais j’ai 18 joueurs à ma disposition. Il faudra faire des choix. Je trouve qu’on a perdu trop de points lors du premier tour et l’objectif est de faire un 6 sur 6 avant la trêve. On veut montrer de la qualité à nos spectateurs, encore plus lors de ce derby. L’équipe sort de deux semaines sans rencontre, j’espère que ça ne nous portera pas préjudice dans l’entame du match. Car, pour remporter les trois points, il faudra être concentré de la première à la dernière minute."