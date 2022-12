"Face à Flawinne , on n’a pas pu se révolter, avec pas mal de joueurs en deçà de leurs capacités, confie Olivier Labyoit, qui pourra compter sur le retour de ses médians Dandoy et Roger. Si on veut jouer les premiers rôles, cela passera par des matches tels que celui de ce dimanche. Quant à l’équipe d’Arquet, elle est en plein boom et il faudra compter avec elle tout au long de la saison."

"Mon équipe se montre de plus en plus consistante et connaît de moins en moins de périodes de faiblesse, explique le coach namurois, Alexis Gambier. Et les joueurs arrivent à un niveau intéressant, du point de vue du jeu développé. En face, on aura affaire à une équipe solidaire, bien dirigée par un coach qui connaît bien le foot. Pour l’emporter, il va falloir être cohérent et créer beaucoup de mouvements. C’est de cette manière qu’on pourra gêner notre adversaire."

Pour le reste, on retiendra l’important déplacement de Saint-Germain à Namur, mais surtout le derby sambrien entre Auvelais et Jemeppe, qui s’était incliné 2-4 lors de la première journée.