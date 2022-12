Leuze – Arquet B (d. 14h30)

Tout comme Bossière, Arquet B a été le principal bénéficiaire du week-end dernier. Ce ne fut pas pareil pour Leuze, surpris à domicile par Flawinne. Dimanche, le choc de ce début de second tour opposera Leuze à Arquet. Pour rappel, lors du match d’ouverture, les Leuzois s’étaient imposés 1-2 dans la cuvette vedrinoise.

"Face à Flawinne, on n’a pas pu se révolter, avec pas mal de joueurs en deçà de leurs capacités, confie Olivier Labyoit, qui pourra compter sur le retour de ses médians Dandoy et Roger. Si on veut jouer les premiers rôles, cela passera par des matches tels que celui de ce dimanche. Quant à l’équipe d’Arquet, elle est en plein boom et il faudra compter avec elle tout au long de la saison."

"Mon équipe se montre de plus en plus consistante et connaît de moins en moins de périodes de faiblesse, explique le coach namurois, Alexis Gambier. Et les joueurs arrivent à un niveau intéressant, du point de vue du jeu développé. En face, on aura affaire à une équipe solidaire, bien dirigée par un coach qui connaît bien le foot. Pour l’emporter, il va falloir être cohérent et créer beaucoup de mouvements. C’est de cette manière qu’on pourra gêner notre adversaire."

Pour le reste, on retiendra l’important déplacement de Saint-Germain à Namur, mais surtout le derby sambrien entre Auvelais et Jemeppe, qui s’était incliné 2-4 lors de la première journée.

Division 3B: Denée est prêt pour son derby

Denée – Bioul B (d. 14h30)

Ce week-end, Denée reçoit Bioul, pour un derby qui attirera du monde. Au premier tour, la rencontre s’était soldée sur un 0-0 sans saveur.

Nicolas Oger, l’entraîneur de Denée, est bien décidé à proposer un duel de meilleure qualité ce dimanche. "Le match aller était notre premier du championnat. Il a fallu du temps avant que l’équipe ne se mette en route, mais au vu de nos dernières prestations, je sens qu’elle monte en puissance. Cuypers sera absent, mais j’ai 18 joueurs à ma disposition. Il faudra faire des choix. Je trouve qu’on a perdu trop de points lors du premier tour et l’objectif est de faire un 6 sur 6 avant la trêve. On veut montrer de la qualité à nos spectateurs, encore plus lors de ce derby. L’équipe sort de deux semaines sans rencontre, j’espère que ça ne nous portera pas préjudice dans l’entame du match. Car, pour remporter les trois points, il faudra être concentré de la première à la dernière minute. "

Du côté de Bioul, Yves Demars sait que ce match ne sera pas une partie de plaisir. "J’ai pas mal d’absents pour cette rencontre, mais ce n’est pas une excuse pour passer à côté. Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. La semaine passée, on a réussi à accrocher Boninne. Il faut qu’on réitère ce genre de performance collective. On va se donner à fond pour repartir avec les trois points."

Division 3C: Nismes B veut sa revanche

Couvin-Mariembourg B – Nismes B (s. 20h)

Bien calés dans le ventre mou, les Fagnards de Couvin-Mariembourg B reçoivent leurs voisins nismois, en lutte pour le maintien. Malgré la défaite, les Coalisés restent sur une très belle performance contre le leader, Thy-le-Château.

"Je pense que, dans l’ensemble, nous avons vécu un match équilibré, rappelle le mentor visité, Christophe Corbisier. Malheureusement, nous avons couru après le score tout le match. Nos invités ont été plus efficaces que nous. C’est une très belle équipe, bien organisée. Un derby est toujours compliqué, surtout après le résultat du match aller. Nos invités ont une revanche à prendre. Ils viennent de gagner 4-0, alors que nous avons perdu les deux derniers matches. Ce sera une rencontre difficile, surtout que nous ne prenons pas beaucoup de points chez nous." Crispeels poursuit sa convalescence. Alors que le noyau n’est pas très large, certains ne donnent plus signe de vie.

Vainqueurs de Beauraing B, les Nismois seront animés d’un sentiment de revanche. "Beauraing B a dominé la première mi-temps, mais n’a pas su marquer. Grâce, entre autres, à un très grand Loïc Haidon, résume le T1 visiteur, Didier Van Hese. Changement radical en seconde période: nous avons marqué très vite deux buts. À Couvin, nous allons essayer de laver l’affront du match aller (défaite 0-8, NDLR)." Aubertin, Mignon, Save et Wallon sont absents.