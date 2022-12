P2B: Déplacement périlleux de Gedinne à Rochefort, une des équipes en forme

En tête depuis la première journée, Gedinne, qui ne compte plus qu’un petit point d’avance sur Anhée, aimerait rester sur la plus haute marche. "On a bien relevé la tête, après les défaites à Petigny et contre Surice, souligne Olivier Cornet. Ce déplacement s’annonce compliqué. À l’aller, les Rochefortois auraient pu mener 0-2, voire 0-3 après vingt minutes. Notre gardien Augustin Mathieu avait sorti le grand jeu. Il nous faudra être vigilant et, surtout, bien entamer le match." Corio, Darche et Medouri, blessés, et Ciepers ne seront pas du voyage.