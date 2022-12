P2A: Wépion - Profondeville, un derby revanchard et quelques retrouvailles

Bastin est en séjour à Florence. Evrard et Lebailly souffrent du genou, Massin, d’une pubalgie. Hernalsteen est aux soins au Luxembourg. Wauthier est en Erasmus à Toulon.

"Wépion est une équipe pleine de qualités et redoutable, encore plus sur son synthétique. En outre, elle sera certainement revancharde, vu notre victoire un peu forcée du match aller. Cela s’annonce compliqué", prévient le T1 visiteur, Éric Suray.

Badoux (rupture du tendon d’Achille), Denis (hernie), Ghesquière (pubalgie), Tomsej (entorse), Ukwishaka (genou) et Weber (genou) sont out. Militello est suspendu. L. Bertrand est retenu par son activité professionnelle. Demeuse a arrêté. Massart et Thiebaut Zaffarana sont absents pour raisons familiales. De Ketelaere et Papart sont incertains.