P2: Wépion et Profondeville refont le derby avec quelques absents, Gedinne joue sa place de leader à Rochefort

Wépion – Profondeville (d. 14h30)

Quatrièmes (à deux points de la dernière marche du podium), les "Fraisiers" de Wépion, en tête de la deuxième tranche, accueillent des Profondevillois qui sont rentrés dans le rang.

"Le derby tiendra à cœur à beaucoup de joueurs ayant évolué à Profondeville (Merveille, Hernalsteen, Marion….), confie le T2 visité, Thomas Evrard. Un derby se gagne, il ne se joue pas. Au match aller, nous avions été battus 2-0. Nous essayerons de faire mieux, face à une belle équipe de Profondeville conduite par un coach expérimenté, connaisseur et qui possède sous ses ordres beaucoup de bons joueurs comme Bodart, Ghesquière ou Perpête. " Bastin est en séjour à Florence. Evrard et Lebailly souffrent du genou, Massin, d’une pubalgie. Hernalsteen est aux soins au Luxembourg. Wauthier est en Erasmus à Toulon.

"Wépion est une équipe pleine de qualités et redoutable, encore plus sur son synthétique. En outre, elle sera certainement revancharde, vu notre victoire un peu forcée du match aller. Cela s’annonce compliqué", prévient le T1 visiteur, Éric Suray. Badoux (rupture du tendon d’Achille), Denis (hernie), Ghesquière (pubalgie), Tomsej (entorse), Ukwishaka (genou) et Weber (genou) sont out. Militello est suspendu. L. Bertrand est retenu par son activité professionnelle. Demeuse a arrêté. Massart et Thiebaut Zaffarana sont absents pour raisons familiales. De Ketelaere et Papart sont incertains.

Division 2B: Déplacement périlleux de Gedinne

Union Rochefortoise B – Gedinne (d. 15h)

Les Gedinnois, toujours aux commandes de la série, s’en vont défier des Rochefortois invaincus depuis début octobre.

Duel au sommet à Eprave, où les promus de Rochefort offrent l’hospitalité à Gedinne, le leader. Invaincus depuis le 9 octobre, les Rochefortois sont dans une spirale positive, avec 29 unités. "Tous les feux sont au vert, avoue Grégory Servais, le joueur-entraîneur. Se retrouver à la troisième place à mi-championnat, pour une première saison, c’est une belle performance. " Ses troupes présentent aussi la meilleure attaque de la série, avec 54 buts. "Le danger peut venir de partout. On peut cependant regretter les 29 buts encaissés. C’est un peu trop." À l’aller, les Rochefortois s’étaient inclinés 2-0. "On avait manqué de réussite en zone de conclusion. On aimerait donc prendre notre revanche et poursuivre dans cette spirale positive." Le coach devra composer sans Maxime Brillot et le gardien Barbier, blessés, alors que Maury est suspendu.

En tête depuis la première journée, Gedinne, qui ne compte plus qu’un petit point d’avance sur Anhée, aimerait rester sur la plus haute marche. "On a bien relevé la tête, après les défaites à Petigny et contre Surice, souligne Olivier Cornet. Ce déplacement s’annonce compliqué. À l’aller, les Rochefortois auraient pu mener 0-2, voire 0-3 après vingt minutes. Notre gardien Augustin Mathieu avait sorti le grand jeu. Il nous faudra être vigilant et, surtout, bien entamer le match." Corio, Darche et Medouri, blessés, et Ciepers ne seront pas du voyage.