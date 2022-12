" Depuis deux rencontres, je suis dans le cinq de base suite au départ d’une joueuse dans le noyau donc je m’y attendais pour ce soir. Ce fut une belle rencontre pour nous face aux Portugaises avec beaucoup de réussite sur nos shoots, à l’image de Wilson. On se trouve de mieux en mieux sur le terrain et on voit la différence de semaine en semaine. Il faut être patient car on a une superbe équipe, mais avec des nouvelles joueuses et un nouveau coach, tout ne peut pas venir d’un coup. On y croit toujours à cette qualification, une victoire la semaine prochaine contre Fribourg et on y sera j’y crois. On aura une bonne répétition ce week-end en championnat face au promu Brunehaut . "