"Si on avait le bonheur de faire 6 sur 6 d’ici la trêve (NDLR: le dernier match est prévu dimanche prochain, contre Chaumont), on terminerait le premier tour en tête, avec trois longueurs d’avance sur les Brabançonnes et cinq sur les Liégeoises", a calculé le coach namurois, qui est évidemment allé visionner le choc entre ses rivales, dimanche passé, au Pôle-Ballons. "Les Limaloises déploraient quelques absentes ou blessées, comme Lola Lo Guasto et une centrale. C’est d’ailleurs leur libero qui a évolué au 4. De son côté, Waremme m’est apparu comme une équipe bien organisée et qui affiche beaucoup de hargne en défense. Ce n’est pas facile, de leur mettre une balle à terre. Un peu dans le genre de Tchalou. Il faudra aussi surveiller les attaquantes Sofia Layachi et Maureen Humblet, qui sont leurs deux principales pourvoyeuses de points. Enfin, je crois qu’il y aura à nouveau un match dans le match entre les deux passeuses."

Écran et pralines

Pas de souci annoncé, dans l’effectif namurois. "Valérie El Houssine n’était pas présente aux séances cette semaine, car elle était en Écosse pour son travail. C’était prévu de longue date", précise le directeur technique bougeois, qui devrait retrouver en face quelques ex-ouailles (Nina Infantino, Iris Huyghebaert,…) venues à l’époque de Thimister, en double affiliation. Et qui espère attirer ses supporters en nombre, malgré la concurrence du mondial de foot (et d’un certain Angleterre - France). "On va accrocher une télévision au mur de la buvette. On a aussi plusieurs autres rencontres programmées ce samedi. Et l’après-midi, on confectionnera les ballotins de pralines vendus par nos membres. Cela fait quand même 100 kg." Un bon "échauffement" avant d’emballer la rencontre ?